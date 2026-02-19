Descubra los escenarios de la Nicaragua de Ortega tras la caída de Maduro

La captura de Maduro por parte de Estados Unidos "representó un golpe estratégico para el andamiaje internacional que sostiene a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua", señala ese centro de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas, en su informe mensual en el que analiza los desafíos para una transición compleja en el país centroamericano.

Nicaragua, gobernada por el sandinista Daniel Ortega desde 2007 en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia, enfrenta tres escenarios tras la caída del presidente venezolano, Nicolás Maduro, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado en Costa Rica.

"Venezuela fue sostén principal tanto en el ámbito económico y político durante las pasadas dos décadas. Ese hecho marca un hito en la crisis que el régimen nicaragüense enfrenta desde que estallaron las protestas sociales del 2018", argumenta.

Basado en esos hechos, la Cetcam dibuja diversos escenarios, los cuales, dice "la misma dictadura y los actores de la oposición se han dado a la tarea de identificar algunos".

Primer escenario: se afianzan en el poder Una de las variantes es que el Ejecutivo sandinista, pese a su carencia de legitimidad interna y externa, logre afianzarse en el poder y consolide el control ejercido por Murillo -con o sin Ortega en la palestra- o por una figura designada por ella.

En ese escenario, las tensiones y contradicciones dentro del "orteguismo" son contenidas, mientras el aparato represivo se mantiene como pilar de sostenimiento del régimen, indica.

En esa escena, la presión internacional resulta insuficiente o se diluye, y la oposición no consigue articular una estrategia capaz de forzar una transición democrática.

Así las elecciones de noviembre de 2027 se convertirían, nuevamente, en una farsa sin garantías.

"Este escenario es el menos probable debido al rechazo nacional, el aislamiento político del régimen, la presión de Estados Unidos como un actor de primer orden, y las condiciones internacionales actuales, pero no puede descartarse por completo", razonan los expertos.

Segundo escenario: transición controlada Una segunda posibilidad podría ser el de una “transición” controlada desde el régimen, sea por los propios Ortega-Murillo u otros de la cúpula "orteguista", que impulsen ajustes al modelo totalitario, pero preservando sus intereses esenciales de impunidad y las fortunas acumuladas, plantea la Cetcam.

"La represión adoptaría formas menos brutales; mientras un sector de la oposición se adaptaría a estas condiciones, renunciando a demandas fundamentales y sometiéndose a concesiones parciales", anota.