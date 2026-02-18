OEA mantendrá vigilancia de renovación de justicia en Guatemala ante 'riesgos' de injerencia

La Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que mantendrá una vigilancia estrecha sobre el proceso de renovación de las altas cortes en Guatemala, tras advertir de los intentos de instrumentalizar la justicia para interferir en las recientes elecciones gremiales de magistrados.

Durante una sesión del Consejo Permanente celebrada en Washington, el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, subrayó en una intervención virtual que el país vive un "momento decisivo para la consolidación democrática".

Así como que la presencia de la Misión Especial de la OEA es vital para la transparencia en la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.

La preocupación del organismo surge tras las denuncias de "intimidación" y allanamientos de la Fiscalía durante la elección de la semana pasada en el Colegio de Abogados y Notarios (CANG), donde resultó electa la abogada Astrid Lemus, quien es percibida por analistas como una figura comprometida con la lucha contra la impunidad.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Al respecto, la presidenta de ese colegio, Patricia Gámez, alertó también vía virtual sobre los "riesgos latentes de criminalización y de manipulación del sistema de justicia para afectar o entrapar estos procesos", calificando la vigilancia internacional como "clave y oportuna".

Por su parte, Lemus denunció que su elección "fue objeto de acciones espurias" que buscan socavar la voluntad gremial. "Existen actores que impiden o que pretenden impedir que asumamos el cargo para el que fuimos electos", sentenció la magistrada electa para el periodo 2026-2031.