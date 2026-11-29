Por: Revistaeyn.com - Agencias

El coronel retirado del ejército de Guatemala Otto Noack fue detenido por su presunta responsabilidad en la muerte y desaparición forzada de unos 400 personas de la etnia maya, ocurridas en 1982 durante la guerra civil, informaron este sábado 28 de noviembre, organizaciones humanitarias.

El militar en retiro fue detenido el viernes por una orden de captura internacional vigente desde 2019, por la muerte y desaparición de los ciudadanos del pueblo Maya Ixil, indicó un comunicado de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

La nota precisó que Noack, de 73 años, es acusado por la muerte y desaparición de esas personas en el municipio de San Juan Cotzal, al norte del país.

Agregó que en esa época el excoronel estuvo a cargo de las unidades militares en esa localidad, quienes "detuvieron ilegalmente a centenares de hombres y mujeres que fueron conducidos por la fuerza" al cuartel militar de la zona.

En esa instalación militar, los detenidos "fueron sometidos a interrogatorios mediante tortura, ejecutados extrajudicialmente y enterrados en fosas comunes", añadió el comunicado.

Noack ocupó cargos importantes en la inteligencia militar y fue funcionario durante los gobiernos de Óscar Berger (2004-2008), Alejandro Maldonado (2015-2016), Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024).

Guatemala vivió por 36 años (1960-1996) un conflicto que enfrentó a las fuerzas de seguridad y grupos guerrilleros con saldo de unos 200.000 muertos y desaparecidos, según Naciones Unidas.

Las entidades estiman que la detención "abre una segunda fase" judicial por genocidio contra el pueblo Ixil y así reactivar el proceso contra el general Benedicto Lucas García, suspendido en 2024.

En 2013, un tribunal condenó a 80 años de prisión al exdictador Efraín Ríos Montt por el genocidio de pobladores ixiles entre 1982 y 1983. La justicia anuló luego la sentencia y el general murió en 2018 a los 91 años mientras esperaba un nuevo juicio.

Con información de DW y Prensa Libre