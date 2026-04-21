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Diálogo de sordos entre EE.UU. y Cuba: filtraciones, negaciones y amenazas de agresión

El diálogo entre Washington y La Habana parece encallado este lunes, con ambas capitales filtrando informaciones sustancialmente distintas sobre sus contactos y la amenaza estadounidense de una posible acción militar sobre la isla.

Por: EFE Las autoridades cubanas reconocieron por primera vez la celebración en la isla de un encuentro entre representantes de ambos Gobiernos, días después de que la cita se filtrara en tres medios estadounidenses -Axios, The New York Times y USA Today-, todos con fuentes anónimas. "Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", afirmó al diario oficial Granma el subdirector general a cargo de EE.UU. en la Cancillería, Alejandro García del Toro. Sin embargo, la relación de ese encuentro difiere de forma significativa entre la versión estadounidense y la cubana, que llega a través de García del Toro y de la interpretación del medio digital Razones de Cuba, cercano al Ministerio del Interior de la isla. Las informaciones procedentes de EE.UU., en general complementarias y coincidentes, apuntan a que Washington exigió a la parte cubana liberar en el plazo de dos semanas a presos políticos relevantes, entre ellos los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. Se trataría, argumentaron, de un gesto inicial de buena voluntad. Luego vendría una lista de exigencias, esencialmente profundas reformas económicas y políticas. Frente a esto, el diplomático cubano indicó que en el encuentro no se establecieron "plazos" ni "planteamientos conminatorios".

Razones de Cuba, por su parte, niega que se pueda dialogar con "condicionamientos" y reivindica la "soberanía" de la isla, "sin chantajes, sin condiciones": "Ningún funcionario estadounidense va a dictar plazos desde una mesa en La Habana". "Lo que rechaza (el Gobierno cubano) es que se le impongan reformas políticas o económicas como requisito", argumenta el texto de Razones de Cuba. García del Toro informó, además, que la parte cubana insistió en "la eliminación del cerco energético contra el país", un "tema de máxima prioridad", en referencia al bloqueo petrolero impuesto por Washington a la isla desde enero. El medio Axios afirmó que en la reunión bilateral participó Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, de quien se informó previamente que había sido clave en el inicio de estos diálogos. Según Granma, que no aportó nombres, por parte de EE.UU. participaron en el encuentro "secretarios adjuntos del Departamento de Estado", mientras que Cuba estuvo representada "al nivel de viceministro de Relaciones Exteriores". EFE ha solicitado al Gobierno cubano y a la embajada de EE.UU. en La Habana una aclaración con respecto a este encuentro, sus participantes y su contenido, pero por el momento no ha obtenido respuesta.

La opción militar