Guatemala: Sector privado dice que nueva ley antilavado fortalece la competitividad

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La legislación fue avalada por el Congreso y busca modernizar el marco legal guatemalteco para prevenir, detectar y combatir las estructuras criminales que intentan infiltrarse en la economía formal.

Por revistaeyn.com La aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo por parte del Congreso de Guatemala fue recibida con optimismo por el sector empresarial organizado, que considera la nueva normativa como un paso clave para fortalecer la competitividad del país, proteger la estabilidad financiera y consolidar su reputación ante inversionistas y organismos internacionales. La legislación fue avalada por el Congreso y busca modernizar el marco legal guatemalteco para prevenir, detectar y combatir las estructuras criminales que intentan infiltrarse en la economía formal. Para el sector privado, la medida representa una señal clara del compromiso nacional con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento institucional.

En un comunicado conjunto, representantes empresariales aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) destacaron que la nueva ley está alineada con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que permitirá al país fortalecer sus capacidades de control y supervisión financiera. "La aprobación de esta normativa representa un paso importante para la modernización del marco legal nacional, alineándose con los estándares internacionales. Además, fortalece las capacidades del Estado para prevenir, detectar y combatir las estructuras criminales que buscan infiltrarse en la economía formal", señala CACIF. El sector privado también valoró la decisión de los diputados que respaldaron la iniciativa, al considerar que la normativa contribuye a preservar la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos financieros internacionales, factores considerados fundamentales para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. Asimismo, los empresarios de CACIF destacaron que la aprobación de la ley envía un mensaje positivo a la comunidad internacional sobre el rumbo que sigue Guatemala en materia de seguridad jurídica y fortalecimiento del Estado de derecho.