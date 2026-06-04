Guatemala: Sector privado dice que nueva ley antilavado fortalece la competitividad

Por revistaeyn.com
La aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo por parte del Congreso de Guatemala fue recibida con optimismo por el sector empresarial organizado, que considera la nueva normativa como un paso clave para fortalecer la competitividad del país, proteger la estabilidad financiera y consolidar su reputación ante inversionistas y organismos internacionales.
La legislación fue avalada por el Congreso y busca modernizar el marco legal guatemalteco para prevenir, detectar y combatir las estructuras criminales que intentan infiltrarse en la economía formal. Para el sector privado, la medida representa una señal clara del compromiso nacional con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento institucional.
En un comunicado conjunto, representantes empresariales aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) destacaron que la nueva ley está alineada con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que permitirá al país fortalecer sus capacidades de control y supervisión financiera.
"La aprobación de esta normativa representa un paso importante para la modernización del marco legal nacional, alineándose con los estándares internacionales. Además, fortalece las capacidades del Estado para prevenir, detectar y combatir las estructuras criminales que buscan infiltrarse en la economía formal", señala CACIF.
El sector privado también valoró la decisión de los diputados que respaldaron la iniciativa, al considerar que la normativa contribuye a preservar la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos financieros internacionales, factores considerados fundamentales para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.
Asimismo, los empresarios de CACIF destacaron que la aprobación de la ley envía un mensaje positivo a la comunidad internacional sobre el rumbo que sigue Guatemala en materia de seguridad jurídica y fortalecimiento del Estado de derecho.
"Esta aprobación envía un mensaje claro: Guatemala está comprometida con el fortalecimiento del Estado de derecho, la certeza jurídica y la construcción de un entorno propicio para la generación de empleo, la inversión y el crecimiento económico sostenible", subrayó el sector empresarial.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Guatemala resaltó que la nueva legislación incorpora mecanismos modernos de prevención y transparencia, además de estar alineada con los lineamientos promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece los estándares globales para combatir el lavado de dinero.
La entidad consideró que la normativa contribuirá a fortalecer la credibilidad del sistema financiero guatemalteco y a mejorar las condiciones para atraer nuevas inversiones. Además, reiteró que la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado requiere la participación conjunta del sector público y privado.