Costa Rica: presidenta dice que no quiere "más Agenda 2030 colándose por la cocina"

POR EFE

La presidenta de Costa Rica, la conservadora Laura Fernández, afirmó este miércoles que no quiere que la Agenda 2030 de Naciones Unidas siga "colándose por la puerta de la cocina" en su país, y que por ello su Gobierno se enfocará en discusiones en temas como turismo y seguridad.

"Quiero dar un giro. No quiero más agenda 2030 colándose por la puerta de la cocina en Costa Rica (...) no quiero ver más a Costa Rica en esos foros relacionados con derechos, diversidades y esas cosas donde el país está, gracias a Dios, al día. Aquí se nos trata por igual a todas las personas sin distinción de su preferencia sexual", declaró Fernández en su conferencia de prensa semanal.

Según información de la ONU, la Agenda 2030 es un plan de acción aprobado en 2015 por la Asamblea General cuyo fin último es erradicar la pobreza y la desigualdad, proteger al planeta contra la degradación y los efectos del cambio climático, y garantizar los derechos humanos para todas las personas.