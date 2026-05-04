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Diario La Nación, de Costa Rica, revela que EE.UU. revocó las visas a varios de sus ejecutivos

Se trata de La Nación, un medio crítico del presidente saliente Rodrigo Chaves, estrecho aliado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Por: Agencias La Nación, tradicional medio de comunicación de Costa Rica y crítico del gobierno de Rodrigo Chaves, reveló el sábado 2 de mayo que Estados Unidos revocó la visa a varios de sus directivos, lo que tildó de "inédito" en el país. Estrecho aliado del gobierno de Donald Trump, Chaves entregará el poder el próximo viernes a su copartidaria Laura Fernández, quien promete continuar con acuerdos migratorios para recibir deportados de diferentes nacionalidades desde Estados Unidos. La junta directiva de La Nación, fundado hace ocho décadas, dijo en un comunicado que "ha tomado conocimiento de la revocación de visas de Estados Unidos a varios de sus miembros", sin precisar el número.

"Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier Estado soberano, tiene la potestad de determinar los términos de ingreso a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas", afirmó el diario en su comunicado. Y agregó: "Sin embargo, resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente. Hasta el momento, ninguno de nuestros miembros ha recibido explicación oficial alguna sobre los fundamentos de estas decisiones. Asimismo, sostuvo que "bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán" su "compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo".

Un proceso de retirada de visa continuo

Desde el 2025, el gobierno estadounidense retiró la visa a numerosos ciudadanos costarricenses, en su mayoría, figuras políticas y directivos de medios de comunicación. Según la lista publicada por La Nación, entre quienes sufrieron el retiro de visa figuran: Pedro Abreu Jiménez, presidente de la Junta Directiva de La Nación y la directora del medio, Carmen Montero Luthmer. También, Leonel Baruch, presidente del diario digital CR Hoy y socio del banco BCT. Asimismo, figuran magistrados de la Sala Constitucional como Fernando Cruz y Paul Rueda, y políticos como Rodrigo Arias, Johanna Obando, Cynthia Córdoba y Ana Sofía Machuca.