Diplomática de EEUU reafirma compromiso de Washington con Honduras tras reunión con Asfura

POR EFE

La encargada de negocios de Estados Unidos en Honduras, Collen Anne Hoey, se reunió con el presidente hondureño electo, Nasry 'Tito' Asfura, para ratificar el compromiso de Washington de "trabajar" con la nación centroamericana en una agenda de "prioridades regionales compartidas", informó este martes la Embajada estadounidense.

Durante el encuentro, la diplomática estadounidense subrayó el interés de EE.UU. en "trabajar con Honduras en prioridades regionales compartidas", entre las que mencionó "poner fin a la inmigración ilegal, la seguridad y el crecimiento económico", indicó la legación diplomática en la red social X.

Asfura recibió durante la campaña el respaldo público del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo calificó como “el único verdadero amigo de la libertad” y afirmó que, de llegar al poder, ambos podrían “combatir a los narcocomunistas”.