Honduras despeja incertidumbre con la elección de Asfura como presidente

Centroamérica & Mundo

Con el aval de la OEA, el reconocimiento institucional del proceso electoral y la promesa explícita de salida ordenada de la presidenta Xiomara Castro, Honduras cierra un ciclo de alta tensión poselectoral y envía una señal clave de estabilidad política a los mercados y a la comunidad internacional antes del 30 de diciembre.

Revistaeyn.com / EFE Honduras logró finalmente despejar una de las principales incógnitas que mantenía en vilo a empresarios, inversores y observadores externos: la resolución formal de su proceso electoral presidencial. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como presidente electo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, consolidando un resultado que —aunque ajustado— ya se perfilaba como irreversible. Asfura se impuso con 40,26 % de los votos, frente al 39,54 % del liberal Salvador Nasralla y al 19,19 % de Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). El nuevo presidente asumirá el 27 de enero de 2026, marcando el regreso del Partido Nacional al poder tras un paréntesis de cuatro años.

Para una economía pequeña, abierta y altamente dependiente de la confianza externa como la hondureña, la confirmación del resultado antes del cierre del año calendario era un factor crítico. La demora, la polarización política y los cuestionamientos al conteo habían elevado la percepción de riesgo institucional en las últimas semanas. NASRALLA DESCARTA LA CONFRONTACIÓN Si bien Salvador Nasralla rechazó formalmente la declaratoria del CNE, argumentando inconsistencias y urnas no revisadas, su postura tuvo un matiz decisivo para la estabilidad: descartó cualquier llamado a la movilización callejera o a la confrontación violenta.

El líder liberal anunció que continuará sus reclamos por la vía legal, cívica y pacífica, un punto no menor en un país con antecedentes recientes de crisis poselectorales. Este gesto, aunque insuficiente para cerrar el debate político interno, contribuyó a descomprimir escenarios de ingobernabilidad, algo seguido con atención por actores económicos locales y externos. LA OEA VALIDA EL PROCESO El elemento que terminó de inclinar la balanza hacia la normalización institucional fue el pronunciamiento de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La misión concluyó que no identificó “elementos fraudulentos determinantes” y afirmó que los resultados proclamados por el CNE reflejan la voluntad ciudadana. Si bien el informe fue crítico respecto a deficiencias logísticas, conflictos internos en los organismos electorales y episodios de violencia aislada, fue claro en un punto central para los mercados: las fallas no alteraron el resultado final. En un contexto regional marcado por crisis democráticas persistentes, el respaldo de la OEA funcionó como certificado mínimo de legitimidad institucional, particularmente relevante para organismos multilaterales, calificadoras de riesgo e inversores internacionales. LA SEÑAL POLÍTICA DE XIOMARA CASTRO En paralelo, la presidenta Xiomara Castro envió un mensaje político de alto impacto al asegurar públicamente que no permanecerá en el poder “ni un día más, ni un día menos” del plazo constitucional. Su declaración, difundida en un mensaje navideño al país, tuvo una lectura clara fuera de Honduras: no habrá intento de prórroga, reinterpretación constitucional ni tensión en la transición. Para los actores económicos, esta promesa despeja uno de los principales temores asociados a procesos electorales polarizados en América Latina.

Castro defendió el legado de su gestión —con énfasis en estabilidad macroeconómica, reducción de la violencia y reconocimiento de organismos internacionales—, pero dejó en claro que el relevo institucional seguirá su curso conforme al calendario constitucional. QUÉ PUEDE ESPERAR EL SECTOR PRIVADO DE ASFURA Asfura, empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa, construyó su capital político sobre una narrativa de gestión, obras públicas y pragmatismo económico. Su discurso de campaña priorizó estabilidad fiscal, empleo, infraestructura productiva y apoyo al sector agropecuario, ejes bien recibidos por el empresariado local.