Así será la toma de posesión de Nasry Asfura en Honduras

POR EFE

El virtual presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, asumirá el poder el 27 de enero de 2026 en un evento sencillo y nada ostentoso en el Parlamento, rompiendo con la tradicional toma de posesión en el Estadio Nacional, tras ser declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral con el 40,26 % de los votos frente a Salvador Nasralla y Xiomara Castro.

Así lo informó este viernes a una emisora local María Antonieta Mejía, una de los tres designados presidenciales electos (vicepresidenta).

Mejía indicó a Radio Cadena Voces, en Tegucigalpa, que Asfura "no es una persona suntuosa, ni le gusta mucho los eventos protocolarios donde se incluyen recursos económicos", por lo que prefiere "abstenerse de un evento que va a tener mucho presupuesto", que puede ser destinado "a otro tipo de actividad que beneficie al pueblo hondureño".

Enfatizó que la toma de posesión será "un evento simbólico, nada ostentoso" y que el primer día de su mandato Asfura anunciará "las primeras decisiones" del rumbo a seguir por su administración.

Tradicionalmente la toma de posesión de los presidentes de Honduras se ha hecho en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, pero en 2026, según lo anunciado por la designada presidencial, Asfura lo haría en la sede del Parlamento, porque es una ceremonia que la organiza ese poder del Estado y que sería "muy austera".

Asfura, un empresario de la construcción que ha sido alcalde de Tegucigalpa en dos períodos, entre 2014 y 2022, ganó la presidencia del país enarbolando la bandera del conservador Partido Nacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el pasado miércoles presidente electo a Asfura con el 40,26 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con el 39,54 %, mientras que la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) cerró en el tercer lugar con el 19,19 % de los sufragios.

De las elecciones generales todavía falta el conteo de 305 actas electorales de 2.792 que presentaban inconsistencias, y los resultados definitivos por ley deberán estar a más tardar el 30 de diciembre. La mayoría de las actas pendientes definirán los resultados de las alcaldías y diputaciones.

Asfura sucederá en el poder a Xiomara Castro, quien asumió el 27 de enero de 2022 con la bandera del Partido Libre.

Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, es esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien además es su principal asesor y coordinador general de Libre.