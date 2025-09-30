Donald Trump amenaza con aranceles "sustanciales" a importaciones de muebles

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer "aranceles sustanciales" a las importaciones de muebles hechos en el extranjero para dar un empujón a la producción nacional, después de anunciar gravámenes de entre el 30 % y el 50 % a gabinetes de cocina y mobiliario tapizado.

"Para lograr que Carolina del Norte, que ha perdido completamente su industria mueblera frente a China y otros países, vuelva a ser GRANDE, impondré aranceles sustanciales a cualquier país que no fabrique sus muebles en Estados Unidos. ¡Detalles próximamente!", escribió Trump en su red Truth Social.

Este nuevo anuncio le sigue a una publicación en Truth del jueves pasado, en la que el magnate advirtió que a partir del 1 de octubre aplicaría tarifas del 30 % a los muebles tapizados y el 50 % a los gabinetes de cocina, tocadores de baño y otros productos relacionados, aunque tampoco especificó cómo se aplicarían.

Los países más afectados por los nuevos aranceles de Trump a la industria del mueble serían principalmente China y Vietnam, los mayores exportadores de este rubro hacia EE.UU., además de Malasia, Indonesia, Alemania y otras naciones europeas.

México, el principal exportador latinoamericano de muebles a EE.UU. y el sexto a nivel mundial, también podría sufrir con este nuevo gravamen, aunque estos productos están incluidos en el tratado de libre comercial trilateral T-MEC entre EE.UU., México y Canadá.

Los precios de los muebles ya habían subido en el país debido a la política arancelaria del presidente republicano.