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Donald Trump confía que el estrecho de Ormuz volverá a ser seguro en poco tiempo

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los puntos más críticos del comercio energético mundial: por allí transita aproximadamente el 20% del petróleo global.

Por revistaeyn.com El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes su confianza en que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, volverá a ser seguro para la navegación en poco tiempo. "No creo que tarde mucho. Estamos arrasando la costa. Se trata de la costa y del agua. Y no tardará mucho", declaró Trump ante la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés, Micheál Martin. Trump pidió el fin de semana públicamente a sus aliados que se involucren para ayudar a Estados Unidos a escoltar a los buques comerciales en esta vía fluvial, por donde pasa el 20% del crudo mundial y que es clave para la economía global.

El republicano elogió ante la prensa la ayuda de los países de Oriente Medio, incluido Israel, a la vez que acusó a la OTAN de cometer un "error muy tonto" por su negativa a involucrarse en este conflicto. El mandatario denunció que, a su juicio, los países europeos respaldan los planes de Estados Unidos para evitar que la República Islámica obtenga un arma nuclear, pero no quieren ayudar, e incluso sugirió que Washington debería "reconsiderar" su pertenencia a la OTAN. Sobre la duración de la guerra, Trump volvió a ofrecer un calendario impreciso al asegurar que la ofensiva terminará pronto, aunque matizó que Estados Unidos todavía no está "listo" para retirarse. "Aún no estamos listos para irnos. Pero nos iremos en un futuro próximo, nos iremos en un futuro muy próximo", afirmó.

¿POR QUÉ LA IMPORTANCIA DE ORMUZ?