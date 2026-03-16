Alza de combustibles golpea a Centroamérica: Nicaragua y Costa Rica lideran los precios

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Los precios de los combustibles en Centroamérica registran nuevas alzas a mediados de marzo, impulsadas por el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales tras el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.
Los incrementos ya se reflejan en la mayoría de países de la región, donde los gobiernos aplican distintas medidas para mitigar el impacto en los consumidores.
Una comparación regional de precios convertidos a dólares por galón muestra que Nicaragua mantiene los combustibles más caros de la región, con la gasolina regular en US$4.90, la especial en US$5.02 y el diésel en US$4.42. Le sigue Costa Rica, con precios de US$4.67, US$4.86 y US$4.07, respectivamente.
En Guatemala, el galón de gasolina regular se ubica en US$4.20, la especial en US$4.33 y el diésel en US$4.29, mientras que El Salvador registra valores de US$3.84, US$4.08 y US$3.77.
Honduras presenta precios similares, con US$3.82 para la gasolina regular, US$4.28 para la especial y US$3.76 para el diésel. Por su parte, Panamá mantiene los combustibles más baratos de la región, con US$3.35 por galón de gasolina regular, US$3.59 de especial y US$3.42 de diésel, según datos de entidades oficiales.
El incremento regional está vinculado principalmente al aumento de los precios del petróleo tras el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. En El Salvador, la Dirección General de Energías, Hidrocarburos y Minas confirmó que los combustibles subirán entre US$0.25 y US$0.26 por galón, dependiendo del derivado. “El cierre del estrecho de Ormuz genera alzas generalizadas del precio internacional del petróleo y sus derivados”, señaló la institución en un comunicado.
En Guatemala, el Gobierno reforzó la vigilancia para evitar especulación en las estaciones de servicio ante el encarecimiento del crudo. El presidente Bernardo Arévalo de León advirtió que las autoridades están monitoreando el comportamiento del mercado. “Sabemos que muchas familias guatemaltecas están preocupadas por el impacto de la crisis mundial del petróleo”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.
Como parte de estas acciones, el Ministerio de Economía presentó 41 denuncias penales contra estaciones de servicio por posibles irregularidades y puso en marcha el plan de inspección denominado “Centinela”, con revisiones en más de un centenar de gasolineras.
En Honduras, la Secretaría de Energía anunció una nueva estructura de precios con incrementos en la mayoría de derivados del petróleo, aunque el Gobierno mantiene subsidios parciales del 50 % en la gasolina regular, el diésel y el gas doméstico para reducir el impacto en los consumidores.
"Ante el aumento internacional del petróleo, el Gobierno de la República asumirá el 50 % del incremento en los combustibles para proteger a las familias hondureñas y a los sectores productivos", informaron las autoridades.
Mientras tanto, Nicaragua decidió congelar nuevamente los precios de los combustibles para la semana del 15 al 21 de marzo. Según el Gobierno, los ajustes derivados del comportamiento internacional del petróleo no serán trasladados temporalmente al mercado interno “para beneficio de las familias nicaragüenses”.
Las variaciones en el mercado internacional, junto con la disminución de reservas de combustibles reportada por organismos internacionales, mantienen presión sobre los precios en la región.
Con información de La Prensa, de Honduras