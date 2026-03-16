Alza de combustibles golpea a Centroamérica: Nicaragua y Costa Rica lideran los precios

Centroamérica & Mundo

La evolución de los precios internacionales del crudo y el desarrollo de las tensiones geopolíticas seguirán siendo factores determinantes para el comportamiento del mercado energético en Centroamérica en las próximas semanas.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Los precios de los combustibles en Centroamérica registran nuevas alzas a mediados de marzo, impulsadas por el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales tras el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. Los incrementos ya se reflejan en la mayoría de países de la región, donde los gobiernos aplican distintas medidas para mitigar el impacto en los consumidores.

Una comparación regional de precios convertidos a dólares por galón muestra que Nicaragua mantiene los combustibles más caros de la región, con la gasolina regular en US$4.90, la especial en US$5.02 y el diésel en US$4.42. Le sigue Costa Rica, con precios de US$4.67, US$4.86 y US$4.07, respectivamente. En Guatemala, el galón de gasolina regular se ubica en US$4.20, la especial en US$4.33 y el diésel en US$4.29, mientras que El Salvador registra valores de US$3.84, US$4.08 y US$3.77. Honduras presenta precios similares, con US$3.82 para la gasolina regular, US$4.28 para la especial y US$3.76 para el diésel. Por su parte, Panamá mantiene los combustibles más baratos de la región, con US$3.35 por galón de gasolina regular, US$3.59 de especial y US$3.42 de diésel, según datos de entidades oficiales.

El incremento regional está vinculado principalmente al aumento de los precios del petróleo tras el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. En El Salvador, la Dirección General de Energías, Hidrocarburos y Minas confirmó que los combustibles subirán entre US$0.25 y US$0.26 por galón, dependiendo del derivado. “El cierre del estrecho de Ormuz genera alzas generalizadas del precio internacional del petróleo y sus derivados”, señaló la institución en un comunicado.