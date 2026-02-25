Donald Trump en su discurso del Estado de la Unión más largo: aranceles, migración, detención de Maduro y más

El mandatario también aprovechó para atacar a los demócratas, denunciando, por ejemplo, su rechazo al proyecto de ley para exigir que todos los votantes en EEUU certifiquen su nacionalidad al emitir el sufragio para combatir las irregularidades que, según él, están extendidas y le costaron las presidenciales del 2020.

También afirmó que su Administración ha cosechado éxitos en materia económica, controlando la inflación o haciendo que el galón de gasolina caiga por debajo de 2 dólares , además de imponer aranceles a las importaciones de otros países, los cuales aseguró que en el futuro acabarán sustituyendo al "impuesto sobre la renta".

Durante su intervención, el republicano destacó lo que considera grandes logros de su Administración, como la lucha contra el narcotráfico o contra la inmigración ilegal.

El p residente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó este martes un discurso sobre el estado de la Unión de 107 minutos, el de más duración ante una sesión conjunta del Congreso en la historia del país.

El discurso del presidente, cuyos índices de popularidad están en torno al 40 %, se sigue con especial interés este año debido a que en noviembre el país celebra legislativas de medio mandato en las que los republicanos se juegan seguir manteniendo sus escuetas minorías en el Senado y la Cámara de Representantes.

-Más incertidumbre sobre sus aranceles

Trump, aprovechó su discurso para, por un lado, volver a alabar los logros de su Administración en el terreno económico, y por otro, para generar aún más incertidumbre en torno a su política comercial al sugerir que los nuevos aranceles que ha impuesto no requerirán aprobación del Congreso.

Aprovechó para tildar de "desafortunada" la decisión del Tribual Supremo de tumbar parte de sus mal llamados "aranceles recíprocos" el pasado viernes. Ese mismo día, tras el varapalo judicial, Trump firmó una orden ejecutiva que entró este martes en vigor para activar unos nuevos gravámenes globales del 10 %.

El republicano aseguró que estos nuevos impuestos aduaneros "son un poco más complejos, pero probablemente mejores, lo que conducirá a una solución aún más sólida que antes".

Aprovechó para recordar: "No será necesaria la intervención del Congreso", afirmó Trump, pese a que la norma en la que se ha apoyado para decretar esos nuevos gravámenes, la sección 122 de la ley de comercio de 1974, implica que los aranceles solo pueden imponerse durante 150 días si el Congreso, donde los republicanos tienen una mayoría muy escueta, da su aprobación.

Las palabras de Trump dan a entender que no buscará el apoyo del legislativo para la activación de esta nueva fase de su política comercial.

En materia económica, aseguró que su administración "ha reducido la inflación subyacente a su nivel más bajo en más de cinco años", una afirmación que, como muchas de las que suele realizar el republicano, resultó inexacta, ya que en su primer año de regreso al poder la subida de precios efectivamente se ha moderado, pero está todavía en torno a medio punto por encima de los niveles de 2019-2020.

El magnate neoyorquino destacó que ha logrado bajar los precios de los medicamentos en EEUU gracias a la presión que ha ejercido sobre las farmacéuticas a la hora de exigir el llamado principio de la "nación más favorecida" y también pidió al Congreso que haga permanente la prohibición de que fondos financieros puedan adquirir viviendas unipersonales en el país.

-Tecnológicas deben generar su energía, preocupaciones de estadounidenses

A su vez, Trump anunció que obligará a las empresas que están invirtiendo en infraestructura de inteligencia artificial a niveles récord a instalar sus propias centrales eléctricas para así evitar los problemas de aumento de precios que se han producido en determinadas regiones en un momento en que muchos estadounidenses siguen quejándose por el elevado coste de la vida.

"Pueden construir sus propias centrales eléctricas como parte de sus fábricas para que los precios no suban y, en muchos casos, para que los precios de la electricidad bajen considerablemente. Esta es una estrategia única, nunca antes utilizada en este país", aseguró el presidente.

Esta propuesta de Trump se dirige a una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, que es el coste de la vida.

"Tenemos una red eléctrica obsoleta y nunca podríamos gestionar la cantidad de electricidad necesaria. Así que les digo que pueden construir su propia planta. Producirán su propia electricidad. Esto garantizará la capacidad de la empresa para obtener electricidad y, al mismo tiempo, reducirá los precios de la electricidad para ustedes", insistió Trump ante las Cámaras.

También aseguró que firmó "una orden ejecutiva para prohibir que las grandes firmas de inversión de Wall Street compren miles de viviendas unifamiliares". "Le pido al Congreso que declare permanente esa prohibición", agregó.

Según el presidente, la propiedad de la vivienda se trata de "otro pilar del sueño americano que ha estado bajo ataque".

-EEUU con la frontera más sólida y otras medidas contra migrantes

Aseguró que el país tiene ahora gracias a él "la frontera más sólida con diferencia" que ha tenido nunca.

Trump presumió también que en un año de mandato los cruces fronterizos han caído a cero, el tráfico de fentanilo se redujo un 56 % y los datos de muerte violenta se han reducido.

"En los último nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales. Pero siempre vamos a permitir personas que ingreses legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación", indicó el mandatario en su discurso ante la sesión conjunta del Congreso.

La política migratoria ha sido una de las obsesiones presidenciales desde que empezó el segundo mandato de Trump en la Casa Blanca.

La muerte a manos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses en el ámbito de las protestas por las redadas migratorias en Mineápolis ha desatado una crisis política que ha llevado al cierre temporal del Departamento Nacional de Seguridad (DHS).

-Identificar a votantes

Aprovechó el momento, para volver a pedir públicamente que se exija una prueba de identidad a los votantes en el país para combatir lo que tachó de "trampas" en las elecciones estadounidenses.

"Les pido que aprueben la Ley 'Salvar a EEUU' para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. Ese fraude electoral es rampante en nuestras elecciones. Es rampante", exclamó Trump ante una sesión conjunta del Congreso.

Su Administración lleva desde el año pasado exigiendo que se modifique la ley electoral, que depende de los estados y no del Gobierno Federal, para terminar con lo que asegura que es un fraude generalizado que le costó las presidenciales de 2020.

La Cámara Baja estadounidense aprobó el proyecto de ley a principio de este mes, pero las perspectivas de que sea aprobada en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría mínima, se creen escasas.

Actualmente en EEUU 37 de los 50 estados exigen una identificación para votar, a lo que hay que sumar que cada persona debe registrarse previamente en el censo electoral, independientemente de que su voto sea emitido por correo (una opción con la que Trump también quiere acabar) o en persona.

-"Paz a través de la fuerza" y Operación Maduro

Trump reiteró que en el primer año de su segundo mandato ha conseguido ocho acuerdos de paz y que su política exterior se basa en la máxima de "paz a través de la fuerza". Presumió de la operación del mes pasado en la que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro o de la renovada "dominación" estadounidense en Latinoamérica.

A Maduro lo llamó "uno de los capos más siniestros" o "dictador fuera de la ley", y aseguró que la operación militar que lo capturó fue una "victoria colosal" que lo ha llevado frente a la Justicia estadounidense.

Por el contrario, dijo que ahora Venezuela, que mantiene intactas las estructuras del chavismo, es un "nuevo amigo y socio" y que trabaja "de cerca" con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para "desencadenar extraordinarios avances económicos para ambos países y los ciudadanos que tanto han sufrido".

También subrayó que el bombardeo que el Pentágono llevó a cabo el año pasado sobre Irán destruyó "el programa de armas nucleares" de Teherán, aunque al mismo tiempo aseguró que los ayatolás no han renegado de su deseo de poseer armamento atómico.

"Lo aniquilamos (el programa nuclear), y quieren empezar de nuevo", aseguró.

En un momento en que Washington mantiene el despliegue militar en torno a Irán más importante en Oriente Medio desde la guerra de Irak de 203, el presidente estadounidense aseguró que Teherán nunca tendrá "un arma nuclear".

A su vez, a pocas horas de que las delegaciones de EEUU e Irán se reúnan en Ginebra para intentar llegar a una solución diplomática, Trump aseguró que sigue prefiriendo un acuerdo negociado a la intervención militar.

Con información de EFE / Agencias