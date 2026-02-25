Panamá impulsa nuevas oportunidades de inversión con India

Centroamérica & Mundo

El embajador de la India en Panamá, Sumit Seth, manifestó que coordinará próximas reuniones con empresarios del sector farmacéutico de la India para que conozcan de primera mano su potencial como hub regional.

Por revistaeyn.com La viceministra de Comercio Exterior de Panamá, Astrid Ábrego, sostuvo una reunión estratégica y realizó un recorrido en las instalaciones de J. Cain Logistics, en la provincia de Colón, junto al embajador de India en Panamá, Sumit Seth. La delegación fue recibida por Cristian Smith Cain, vicepresidente de la compañía, quien presentó las capacidades operativas de la empresa y destacó el papel de Panamá como centro estratégico de almacenamiento, distribución y reexportación hacia América Latina y el Caribe.

Durante el encuentro, el embajador Seth manifestó su disposición de respaldar las iniciativas de promoción de Panamá en materia de inversiones y adelantó que coordinará próximas reuniones con empresarios del sector farmacéutico de India para que conozcan de primera mano su potencial como hub regional. El eje central de la presentación estuvo enfocado en las ventajas competitivas del país en materia logística, entre ellas su ubicación geográfica privilegiada, su conectividad marítima y aérea, infraestructura moderna y el ecosistema de zonas francas que facilita operaciones regionales de alto valor agregado.