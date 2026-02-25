Panamá impulsa nuevas oportunidades de inversión con India

Por revistaeyn.com
La viceministra de Comercio Exterior de Panamá, Astrid Ábrego, sostuvo una reunión estratégica y realizó un recorrido en las instalaciones de J. Cain Logistics, en la provincia de Colón, junto al embajador de India en Panamá, Sumit Seth.
La delegación fue recibida por Cristian Smith Cain, vicepresidente de la compañía, quien presentó las capacidades operativas de la empresa y destacó el papel de Panamá como centro estratégico de almacenamiento, distribución y reexportación hacia América Latina y el Caribe.
Durante el encuentro, el embajador Seth manifestó su disposición de respaldar las iniciativas de promoción de Panamá en materia de inversiones y adelantó que coordinará próximas reuniones con empresarios del sector farmacéutico de India para que conozcan de primera mano su potencial como hub regional.
El eje central de la presentación estuvo enfocado en las ventajas competitivas del país en materia logística, entre ellas su ubicación geográfica privilegiada, su conectividad marítima y aérea, infraestructura moderna y el ecosistema de zonas francas que facilita operaciones regionales de alto valor agregado.
“Panamá cuenta con todo lo necesario para convertirse en la plataforma de distribución farmacéutica de la región. Nuestro objetivo es atraer inversión de alto valor agregado que genere empleo, fortalezca los encadenamientos productivos y diversifique nuestra economía”, afirmó la viceministra Ábrego.
La visita contó además con la participación de miembros de la delegación diplomática y comercial de la India, así como parte del equipo asesor de la viceministra y del jefe de la oficina de ProPanamá del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Walter Cohen.