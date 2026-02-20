Centroamérica & Mundo

Trump responde con nuevo arancel global del 10 % tras derrota ante la Corte Suprema

Trump, calificó de "profundamente decepcionante" y de "decisión terrible" el fallo de la Corte Suprema, que declaró que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus aranceles a los socios comerciales del país.

Por revistaeyn.com El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva imponiendo un nuevo "arancel global" del 10 %, horas después de que la Corte Suprema de Justicia anulara sus amplios aranceles de importación "recíprocos" en una importante crítica a su agenda comercial. Los nuevos aranceles se sumarán a los gravámenes existentes que siguen vigentes tras la decisión del Tribunal Supremo, dijo Trump mientras se enfurecía con la sentencia durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Firmará una orden ejecutiva más tarde hoy imponiendo los nuevos derechos, que se están invocando bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el presidente Trump violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados en todo el mundo, en una contundente derrota para la política exterior de la Casa Blanca y la agenda económica del presidente.

"Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional", dijo Trump. Advirtió que en su "opinión, el tribunal ha sido influido por intereses extranjeros y por un movimiento político que es mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar". "La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no autoriza al presidente a imponer aranceles", concluye el Alto Tribunal, de mayoría conservadora, que por una mayoría de 6 a 3 ha respaldado la sentencia de un tribunal inferior que ya había sentenciado que el recurso a esta ley de 1977 por parte del presidente excedía su autoridad. Según el mandatario, los países que "han estado estafando" a EEUU "durante años están eufóricos" tras el dictamen, que podría significar el reembolso de unos US$240.000 millones recaudados. "El fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenza la actitud de ciertos miembros de la Corte, absolutamente me avergüenza que no tengan el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país", dijo el presidente desde la Casa Blanca.