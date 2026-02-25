Finanzas

Trump evalúa obligar a bancos de EEUU a registrar nacionalidad de sus clientes

La Casa Blanca analiza una orden ejecutiva que exigiría a los bancos recopilar datos sobre la nacionalidad de clientes nuevos y antiguos. La medida podría afectar a millones de migrantes centroamericanos, ejecutivos y empresarios con inversiones en EEUU.

Por revistaeyn.com La administración de Donald Trump estudia una medida que puede alterar el vínculo entre el sistema financiero y la política migratoria en Estados Unidos: exigir a los bancos que registren la nacionalidad de sus clientes, tanto nuevos como existentes. La iniciativa, revelada por medios como The Wall Street Journal y The Washington Post, y confirmada por fuentes citadas por Reuters, forma parte de un paquete más amplio de acciones destinadas a endurecer el control migratorio y reforzar la supervisión financiera. Aunque no hay una decisión final, el debate ya encendió alertas en la banca, en despachos legales y entre analistas de riesgo.

¿Qué cambiaría para los clientes?

Actualmente, bajo las reglas de “Know Your Customer” (KYC) y la Ley de Secreto Bancario (BSA), los bancos estadounidenses deben recopilar nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de identificación. No están obligados a registrar la nacionalidad de manera sistemática. La orden ejecutiva en estudio podría: No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE -Exigir el registro formal de la nacionalidad de todos los clientes. -Obligar a presentar pasaporte u otro documento migratorio. -Aplicar tanto a cuentas nuevas como a las ya existentes. -Eventualmente, imponer restricciones a quienes no acrediten estatus o documentación adicional (aunque esto no ha sido confirmado). Uno de los puntos más sensibles es que solo cerca de la mitad de los ciudadanos estadounidenses posee pasaporte, lo que podría generar fricciones incluso para clientes nacidos en el país.

El trasfondo: migración y control del dinero

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha impulsado una política de deportaciones masivas, ampliando presupuestos y facultades de agencias migratorias. Integrar al sistema bancario en esa estrategia sería un giro estructural: convertiría a las entidades financieras en un engranaje más del control migratorio. Pero la discusión no se limita a inmigración. Analistas citados por Reuters y el WSJ señalan que el argumento oficial también incluye el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento ilícito y la evasión de sanciones internacionales. En ese punto, el debate técnico es complejo: -El sistema financiero ya aplica estándares estrictos de debida diligencia. -Las obligaciones antilavado se centran en origen de fondos y perfil de riesgo, no en nacionalidad per se. -Expertos en cumplimiento normativo advierten que la nacionalidad no necesariamente es un indicador eficaz de riesgo financiero.

Preocupación en la banca y en el sector financiero

Fuentes del sector bancario citadas por la prensa estadounidense señalan inquietud por varios factores: 1.Carga operativa y costos regulatorios: actualizar millones de expedientes implicaría gastos significativos. 2.Riesgo de exclusión financiera: personas con estatus migratorio irregular podrían evitar el sistema bancario formal. 3.Impacto en privacidad y reputación: la recopilación masiva de datos sensibles podría abrir litigios. Algunos analistas advierten que la medida podría generar el efecto contrario al buscado: empujar flujos financieros hacia canales menos transparentes o incluso hacia plataformas digitales y criptoactivos.

Impacto directo en Centroamérica

Para Centroamérica, el tema es de alto interés por varias razones: 1. Migrantes y remesas Millones de centroamericanos residen en EE.UU. y utilizan cuentas bancarias para recibir salarios, enviar remesas e invertir. Una exigencia adicional de documentación podría: -Aumentar el temor a compartir información. -Dificultar la apertura de cuentas. -Incrementar el uso de mecanismos alternativos de transferencia. 2. Empresarios y ejecutivos Grandes empresarios y altos ejecutivos de la región mantienen cuentas en EE.UU., realizan inversiones inmobiliarias, estructuran operaciones corporativas y administran activos desde bancos estadounidenses. Un cambio regulatorio que vincule nacionalidad con supervisión adicional podría: Incrementar revisiones de cumplimiento. -Demorar operaciones financieras. -Aumentar exigencias documentales para estructuras internacionales. 3. Inversión extranjera Estados Unidos compite por capital global. Algunos estrategas financieros advierten que endurecer requisitos podría enviar una señal contradictoria a inversionistas internacionales, especialmente de América Latina.

¿Control financiero o herramienta migratoria?

El punto de tensión central es si la nacionalidad se convertirá en un criterio operativo dentro del sistema bancario o si solo será un dato estadístico adicional. Expertos en regulación financiera recuerdan que el enfoque moderno contra el lavado se basa en riesgo individual y transaccional, no en origen nacional. Introducir la nacionalidad como variable estructural podría generar cuestionamientos constitucionales y demandas judiciales. Por ahora, la Casa Blanca no ha anunciado formalmente la orden ejecutiva. Las deliberaciones continúan y no hay claridad sobre el alcance definitivo de la medida ni sobre su cronograma.

Lo que deben observar migrantes e inversionistas