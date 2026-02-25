El Salvador va por cuarto año bajo Régimen de Excepción tras nueva prorroga

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE Las Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ampliación número 48 del régimen de excepción, aplicado por el Gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022, y que ha dejado más de 91.300 detenciones, con lo que la medida llegará a los 4 años de vigencia. La medida fue aprobada con 57 votos de 60 diputados que posee la Asamblea, con el visto bueno del partido gobernante Nuevas Ideas y sus aliados, con lo que esta medida extraordinaria estará en vigencia al menos hasta el 27 de marzo.

Según el decreto legislativo aprobado con dispensa de trámite y sin discusión previa, esta medida ha "permitido la reducción histórica en los índices de homicidios, con más de 1.140 días (no consecutivos) sin la ocurrencia de este delito durante el actual Gobierno". Agrega que además se ha dado "la captura de más de 91.300 personas vinculadas a estructuras criminales durante la vigencia de dicho régimen, incluyendo sus principales líderes y una diversidad de sus miembros". "Sin embargo, la persistencia de vínculos transnacionales, intentos de reorganización y actividades ilícitas remanentes demandan la continuidad del régimen de excepción, con el objetivo de preservar los avances alcanzados, evitar el resurgimiento", justifica el documento.