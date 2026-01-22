Donald Trump y su primer (por segunda vez) aniversario: saca pecho de sus logros económicos

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro de Davos que su primer año de mandato ha sido un éxito en términos económicos y prometió que la bolsa doblará su valor, defendió sus aranceles y pidió al Congreso de EEUU una ley que limite los intereses de las tarjetas de crédito al 10%.

"Nadie pensaba que un país haría algo como lo que hemos hecho nosotros", dijo Trump en el foro económico de la élite europea, en el que prometió que la bolsa "doblará su valor en un período relativamente corto de tiempo".

El mandatario también presumió de los últimos datos de inflación subyacente por debajo del 2 % a finales de 2025 y aseguró que han "petrificado la inflación".

Además, declaró que "el tipo adecuado de crecimiento" no tiene que significar un aumento de precios.

En su intervención en Davos, el mandatario pidió al Congreso de Estados Unidos que apruebe una ley que limite los intereses de las tarjetas de crédito al 10 %, una medida que ha propuesto en un año en el que habrá elecciones legislativas en las que se decidirá el control republicano de las dos cámaras del Congreso.