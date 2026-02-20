Centroamérica & Mundo

Resumen de la guerra arancelaria de Trump hasta su declaración de ilegalidad

Todos los aranceles que se impusieron utilizando una ley de porderes de emergencia económica de 1977 (conocida por sus siglas IEEPA) han sido declarados ilegales por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Por Agencia EFE Desde que comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca, Donald Trump ha impuesto aranceles que han afectado principalmente a Europa y Asia. Todos los que se impusieron utilizando una ley de porderes de emergencia económica de 1977 (conocida por sus siglas IEEPA) han sido declarados ilegales por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

- 1 febrero.- El presidente estadounidense, Donald Trump, firma las órdenes ejecutivas para la entrada en vigor de los prometidos aranceles del 25 % para los bienes de México y Canadá y del 10 % para los de China. - 3 febrero.- Las tarifas del 10 % a las importaciones chinas entran en vigor, pero Trump retrasa un mes los aranceles a las de Canadá y México. - 4 febrero.- China anuncia aranceles del 10 % al 15 % a ciertos productos de EEUU en respuesta a los gravámenes. - 10 febrero.- Trump firma dos órdenes ejecutivas para imponer gravámenes arancelarios del 25 % a las importaciones de aluminio y acero. - 13 febrero.- Trump firma un memorando para imponer 'aranceles recíprocos' a los países que gravan productos estadounidenses, con la Unión Europea (UE) entre los principales damnificados. Al día siguiente, la UE aseguró una reacción 'firme'. - 10 marzo. Entran en vigor los aranceles chinos de un 15 % a ciertos productos estadounidenses.