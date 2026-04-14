EE.UU. e Irán concretarían una nueva ronda de diálogo: ventana táctica en medio de la tensión

Por: Revistaeyn.com - Agencias

Estados Unidos e Irán se encaminan a una nueva ronda de negociaciones que podría concretarse este jueves, en lo que se perfila como el intento más inmediato por sostener el canal diplomático tras la reciente escalada en Medio Oriente.

Fuentes coincidentes señalan que ambas partes mantienen contactos activos para retomar el diálogo, con Pakistán como sede posible —aunque no confirmada oficialmente— en un formato que buscaría ofrecer garantías de neutralidad.

La señal más contundente la ofreció el propio presidente Donald Trump en las últimas horas, al insinuar que las negociaciones con Irán "podrían reanudarse en los próximos dos días".

En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, Trump recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital paquistaní.

"Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí", dijo Trump, quien agregó: "Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente".

El presidente estadounidense se refería al general paquistaní Asim Munir, con quien forjó una estrecha relación el año pasado durante el conflicto entre Pakistán y la India.