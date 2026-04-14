EE.UU. e Irán concretarían una nueva ronda de diálogo: ventana táctica en medio de la tensión

Por: Revistaeyn.com - Agencias
Estados Unidos e Irán se encaminan a una nueva ronda de negociaciones que podría concretarse este jueves, en lo que se perfila como el intento más inmediato por sostener el canal diplomático tras la reciente escalada en Medio Oriente.
Fuentes coincidentes señalan que ambas partes mantienen contactos activos para retomar el diálogo, con Pakistán como sede posible —aunque no confirmada oficialmente— en un formato que buscaría ofrecer garantías de neutralidad.
La señal más contundente la ofreció el propio presidente Donald Trump en las últimas horas, al insinuar que las negociaciones con Irán "podrían reanudarse en los próximos dos días".
En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, Trump recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital paquistaní.
"Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí", dijo Trump, quien agregó: "Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente".
El presidente estadounidense se refería al general paquistaní Asim Munir, con quien forjó una estrecha relación el año pasado durante el conflicto entre Pakistán y la India.
Un canal que se reabre por necesidad
Más que un avance estructural, el eventual encuentro responde a una lógica de contención.
Para Estados Unidos, el objetivo inmediato es evitar una escalada que amplifique el impacto sobre los precios de la energía y complique el frente inflacionario global, además de preservar margen de maniobra geopolítico.
Para Irán, la negociación aparece como una vía para aliviar presiones económicas, ganar tiempo y reducir el riesgo de un mayor aislamiento internacional.
En ese marco, el diálogo no se presenta como una negociación de resolución definitiva, sino como una herramienta para estabilizar un equilibrio precario.
Entre señales y especulación
En paralelo a los contactos diplomáticos, comenzaron a circular versiones sobre posibles concesiones de fondo por parte de Teherán, incluyendo la posibilidad de limitar o incluso desmantelar aspectos de su programa nuclear.
Sin embargo, hasta el momento no existen confirmaciones sólidas que respalden ese escenario.
Analistas consideran más plausible un esquema de compromisos parciales —como límites temporales o mayores mecanismos de supervisión— antes que un abandono completo del programa, una línea históricamente rechazada por Irán.
También han surgido indicios sobre un eventual rol de China como actor de respaldo en el proceso. Si bien Beijing tiene intereses directos en la estabilidad energética global, no hay evidencia concluyente de una mediación decisiva en esta instancia.
Presión internacional
El intento de reactivar negociaciones se da bajo una creciente presión de la comunidad internacional. Desde la Organización de las Naciones Unidas, su secretario general António Guterres ha insistido en la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos para evitar una escalada mayor.
El riesgo de un conflicto más amplio no solo impactaría en la seguridad regional, sino también en la economía global, particularmente a través del mercado energético.
El jueves se abrirá una oportunidad acotada, no punto de inflexión.
Aun si el encuentro se concreta, las expectativas se mantienen contenidas. El contexto actual sugiere que cualquier avance será incremental y condicionado, en línea con una tregua imperfecta más que con un acuerdo integral.
En ese sentido, la eventual reunión del jueves debe leerse como una ventana táctica: una instancia para evitar un deterioro mayor, pero insuficiente, por sí sola, para redefinir el conflicto. Porque si algo comparten hoy Washington y Teherán es una misma limitación: ninguno está en condiciones de escalar sin asumir costos significativamente más altos.