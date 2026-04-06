Trump endurece el ultimátum a Irán: guerra avanza hacia fase más peligrosa

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Washington vuelve a combinar amenaza militar y presión negociadora, pero Teherán ya dejó claro que no aceptará condiciones bajo ultimátum. Con el estrecho de Ormuz semibloqueado, la Guardia Revolucionaria consolidada como eje del mando en Irán.

Por: revistaeyn.com - Agencias A esta hora, la guerra en Medio Oriente se está moviendo sobre tres líneas simultáneas de escalada: el reloj político de Donald Trump, la presión iraní sobre el estrecho de Ormuz y la ofensiva israelí sobre la infraestructura energética de Irán. Lo que se perfila no es una descompresión, sino una fase más inestable del conflicto, en la que cada actor parece intentar mejorar su posición antes de cualquier eventual negociación. El dato central es que Trump reinstaló un nuevo ultimátum de 48 horas y prometió hablar este lunes ante la prensa junto a la cúpula militar para actualizar los próximos pasos. La Casa Blanca quiere mantener la amenaza de una ampliación militar, pero al mismo tiempo dejar abierta una ventana de acuerdo si Teherán cede en Ormuz. Reuters reporta que, en paralelo, existen contactos indirectos para explorar un alto el fuego temporal, aunque por ahora ninguna de las condiciones estratégicas de fondo parece realmente resuelta.

Qué está pasando realmente

La guerra sigue, pero todos se están posicionando para negociar desde la fuerza La señal más importante de las últimas horas no es sólo el tono de Trump, sino la coexistencia entre amenaza y diplomacia. Por un lado, el presidente estadounidense volvió a advertir que si Irán no flexibiliza la situación en Ormuz antes del nuevo plazo, podría atacar infraestructura crítica.

Por otro, distintas versiones periodísticas indican que siguen existiendo canales indirectos de mediación con participación regional. Eso sugiere que Washington todavía no decidió ir a una guerra abierta sin límites, pero sí quiere forzar una rendición táctica de Irán en el punto que más le importa al mercado global: el flujo energético y marítimo del Golfo. En otras palabras: Trump no está ofreciendo paz; está intentando imponer términos.

Del lado iraní, la respuesta fue igual de explícita. El portavoz de Exteriores dejó claro que Teherán no negociará “bajo ultimátums”, mientras la línea dura interna ganó todavía más peso. Ese detalle importa mucho: la guerra parece estar reforzando a los sectores de mando militar y de seguridad dentro del régimen, especialmente a la Guardia Revolucionaria Islámica, que hoy aparece como el actor más decisivo en la administración de la crisis.

Factor Ormuz, eje del conflicto

El estrecho de Ormuz volvió a convertirse en la palanca central de presión iraní. No porque Irán necesite cerrarlo totalmente para desordenar al mercado, sino porque le alcanza con volverlo incierto, costoso y políticamente riesgoso. Europa Press y Reuters coinciden en que la señal iraní no apunta sólo a un cierre militar clásico, sino a algo potencialmente más durable: un nuevo régimen restrictivo de paso, con excepciones, permisos, tasas y criterios políticos para el tránsito. Eso implica que Teherán podría estar intentando transformar el conflicto en un cambio de hecho en las reglas de navegación del Golfo, incluso si mañana hubiera una pausa de fuego. Ese es probablemente el punto más delicado de toda la crisis actual. Porque si Irán logra instalar que el estrecho ya no vuelve a operar como antes, entonces no sólo estaría respondiendo militarmente: estaría rediseñando el costo estratégico del comercio energético global. Y eso cambia el tablero para todos. Para Estados Unidos, para Europa, para Asia y para los productores del Golfo. La frase de la Guardia Revolucionaria —que Ormuz “nunca volverá a ser lo que era”, especialmente para Estados Unidos e Israel— no debe leerse sólo como retórica. Debe leerse como doctrina de guerra económica.

Israel no deja de golpear