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EE.UU. e Irán sellan un acuerdo digital, pero la crisis regional pone a prueba su supervivencia

La ceremonia prevista en Suiza fue cancelada y las delegaciones no viajarán. Aunque el acuerdo ya entró en vigor mediante firmas digitales, las diferencias sobre sanciones, el programa nuclear iraní y la ofensiva israelí en Líbano amenazan con convertir el entendimiento en una tregua de corto alcance.

Por: Revistaeyn.com - Agencias Lo que debía ser una imagen histórica de reconciliación terminó convirtiéndose en una muestra de las dificultades que enfrentan Washington y Teherán para transformar una tregua en una paz duradera. Las delegaciones de Estados Unidos e Irán suspendieron sus viajes a Suiza, donde este viernes estaba prevista la ceremonia oficial de firma del llamado Memorando de Entendimiento de Islamabad. Sin embargo, lejos de significar el colapso de las negociaciones, la cancelación responde a que el documento ya fue firmado electrónicamente por ambas partes y entró en vigor de forma anticipada. La situación deja una imagen poco habitual en la diplomacia internacional: un acuerdo que existe jurídicamente, pero que perdió su principal acto político antes de celebrarse. Según fuentes de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance firmaron el texto de manera remota junto a representantes iraníes. Paralelamente, Pakistán —principal mediador del proceso— confirmó que la ceremonia prevista en territorio suizo ya no era necesaria.

Un acuerdo vigente, pero lejos de estar consolidado

El memorando establece el fin inmediato de las operaciones militares entre ambas partes, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de una negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. En los hechos, algunos compromisos ya comenzaron a ejecutarse. El Comando Central de Estados Unidos anunció el levantamiento de las restricciones al tráfico marítimo con destino y origen en Irán, mientras que el tránsito comercial por Ormuz comenzó a recuperarse tras meses de interrupciones. Pero los temas más sensibles permanecen abiertos. El vicepresidente Vance tuvo que salir públicamente a aclarar que Irán no recibirá dinero estadounidense por la firma del acuerdo, en respuesta a críticas surgidas tanto en Washington como entre aliados regionales. Según explicó, cualquier alivio económico dependerá de verificaciones futuras sobre el programa nuclear iraní.

El factor Israel vuelve a complicar el tablero

La principal amenaza para el proceso no parece provenir hoy de Washington ni de Teherán, sino de la continuidad de los enfrentamientos vinculados a Israel y Hizbulá en Líbano. Durante las últimas horas se registró una nueva escalada militar en el sur libanés, con ataques y contraataques que llevaron a suspender la presencia iraní en Suiza y obligaron a la Casa Blanca a posponer el viaje de Vance. La contradicción es evidente. El memorando contempla el fin de las hostilidades "en todos los frentes, incluido Líbano", pero Israel no forma parte formal del acuerdo y mantiene sus propias prioridades de seguridad frente a Hizbulá. Esa brecha se ha convertido en el principal punto débil del entendimiento. Incluso el propio Vance pidió públicamente al gobierno israelí que respete el proceso diplomático, una señal de que Washington percibe riesgos reales para la continuidad de las negociaciones.

¿Se firmó o no se firmó?