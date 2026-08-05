PMA: Centroamérica será la región con mayor deterioro de seguridad alimentaria

Centroamérica & Mundo

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas señala que América Latina y el Caribe podrían sumar más de 16 millones de personas afectadas por el deterioro de las condiciones alimentarias a medida que las sequías, inundaciones y temperaturas extremas alteren la producción agrícola y los medios de vida.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Centroamérica podría convertirse en la región del mundo con el mayor deterioro proporcional de la seguridad alimentaria como consecuencia del fenómeno de El Niño durante el período 2026-2027, de acuerdo con un nuevo análisis del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA). El informe estima que Centroamérica registrará un incremento del 83,1 % en la inseguridad alimentaria aguda, el mayor aumento proporcional entre todas las regiones evaluadas.

En conjunto, América Latina y el Caribe podrían sumar más de 16 millones de personas afectadas por el deterioro de las condiciones alimentarias a medida que las sequías, inundaciones y temperaturas extremas alteren la producción agrícola y los medios de vida. Según PMA, el fenómeno de El Niño alcanzará su máxima intensidad entre septiembre y diciembre de 2026, aunque sus efectos más severos podrían extenderse durante 2027 debido a las repercusiones sobre los ciclos de siembra y cosecha. "El Niño supone una amenaza enorme para la seguridad alimentaria de millones de personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad", afirmó Carl Skau, director ejecutivo en funciones de PMA. Agregó que una respuesta temprana permitirá salvar vidas y proteger los medios de subsistencia antes de que las comunidades entren en una crisis más profunda. Como parte de su estrategia preventiva, PMA ha activado desde mayo planes de acción anticipatoria en Guatemala, Honduras y El Salvador, además de Sudán del Sur, Chad, Mauritania y Uganda. Estas intervenciones movilizan más de US$14 millones para asistir a alrededor de 500.000 personas, mediante apoyo alimentario, mecanismos de financiamiento preacordados, seguros contra riesgos de desastres, créditos y pagos digitales destinados a fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos y las comunidades.