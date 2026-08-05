PMA: Centroamérica será la región con mayor deterioro de seguridad alimentaria

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Centroamérica podría convertirse en la región del mundo con el mayor deterioro proporcional de la seguridad alimentaria como consecuencia del fenómeno de El Niño durante el período 2026-2027, de acuerdo con un nuevo análisis del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA).
El informe estima que Centroamérica registrará un incremento del 83,1 % en la inseguridad alimentaria aguda, el mayor aumento proporcional entre todas las regiones evaluadas.
En conjunto, América Latina y el Caribe podrían sumar más de 16 millones de personas afectadas por el deterioro de las condiciones alimentarias a medida que las sequías, inundaciones y temperaturas extremas alteren la producción agrícola y los medios de vida.
Según PMA, el fenómeno de El Niño alcanzará su máxima intensidad entre septiembre y diciembre de 2026, aunque sus efectos más severos podrían extenderse durante 2027 debido a las repercusiones sobre los ciclos de siembra y cosecha.
"El Niño supone una amenaza enorme para la seguridad alimentaria de millones de personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad", afirmó Carl Skau, director ejecutivo en funciones de PMA. Agregó que una respuesta temprana permitirá salvar vidas y proteger los medios de subsistencia antes de que las comunidades entren en una crisis más profunda.
Como parte de su estrategia preventiva, PMA ha activado desde mayo planes de acción anticipatoria en Guatemala, Honduras y El Salvador, además de Sudán del Sur, Chad, Mauritania y Uganda. Estas intervenciones movilizan más de US$14 millones para asistir a alrededor de 500.000 personas, mediante apoyo alimentario, mecanismos de financiamiento preacordados, seguros contra riesgos de desastres, créditos y pagos digitales destinados a fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos y las comunidades.
La agencia subraya que actuar antes de que ocurra un desastre también representa un ahorro significativo. La experiencia de episodios anteriores de El Niño demuestra que cada dólar invertido en programas preventivos puede evitar entre tres y siete dólares en pérdidas y costos de respuesta humanitaria.
A escala mundial, el análisis de PMA señala que el actual episodio de El Niño podría empujar a al menos 49 millones de personas adicionales a una situación de inseguridad alimentaria aguda para finales de 2027. En los 45 países analizados, la población afectada pasaría de aproximadamente 225 millones a 274 millones de personas, un incremento cercano al 22 %.
Además de Centroamérica, el informe identifica importantes riesgos en África oriental y meridional, donde más de 18 millones de personas podrían ver deteriorada su seguridad alimentaria; en Asia y el Pacífico, con 8,2 millones de nuevos afectados; y en África occidental y central, donde casi 6 millones de personas adicionales enfrentarían inseguridad alimentaria.
Ante este panorama, PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reiteraron su llamado a reforzar el financiamiento y las acciones preventivas para proteger vidas, preservar los medios de subsistencia y evitar que las emergencias alimentarias se profundicen conforme avance el fenómeno climático.