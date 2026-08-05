Congreso de Guatemala aprobó nueva Ley General del Sistema Portuario

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Uno de los principales cambios es la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad que tendrá la responsabilidad de regular, planificar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y los convenios internacionales relacionados con el sistema portuario.

Por revistaeyn.com El Congreso de Guatemala dio luz verde a una de las reformas más esperadas para el sector logístico y de comercio exterior al aprobar, con 123 votos a favor, el Decreto 20-2026, que contiene la nueva Ley General del Sistema Portuario. La normativa busca modernizar el sistema portuario guatemalteco, fortalecer la institucionalidad y elevar la competitividad del país mediante una gestión más eficiente de sus terminales marítimas.

La nueva legislación pone fin a varios años de espera para actualizar el marco jurídico que regula la actividad portuaria y establece las bases para una coordinación integral entre las instituciones públicas y los actores del sector. Uno de los principales cambios es la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad que tendrá la responsabilidad de regular, planificar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y los convenios internacionales relacionados con el sistema portuario. Además, la norma crea el Sistema Portuario Nacional, una instancia que reunirá a los diferentes actores vinculados con la operación y administración de los puertos para mejorar la coordinación y la toma de decisiones. La integración de la APN estará a cargo de representantes del Ministerio de Economía (Mineco), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Ministerio de Gobernación (Mingob), cuyos miembros, titulares y suplentes, serán designados por el presidente de la República. La legislación también incorpora el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario (Planport), concebido para impulsar proyectos logísticos que permitan reducir los tiempos y costos asociados al comercio exterior, uno de los principales desafíos para la competitividad del país.