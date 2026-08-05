Rueda de negocios del IICA logró US$25,5 millones en mercado agroalimentario

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Las frutas y vegetales fueron los productos más ofertados y demandados durante la rueda, seguidos del café y el cacao, y después aparecen las preparaciones alimenticias, los bocadillos saludables, los servicios relacionados con el comercio exterior.

Por Agencia EFE Una rueda de negocios agroalimentaria generó oportunidades por US$25,5 millones para empresas de Latinoamérica y el Caribe, especialmente en los segmentos de frutas y verduras, informó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). En la décima tercera edición de esta rueda de negocios, que se llevó a cabo de forma virtual, participaron 701 empresas, entre proveedoras y compradoras de diferentes países de América Latina y el Caribe, y se registraron intenciones de negocios por US$25,5 millones.

Las frutas y vegetales fueron los productos más ofertados y demandados durante la rueda, seguidos del café y el cacao, y después aparecen las preparaciones alimenticias, los bocadillos saludables, los servicios relacionados con el comercio exterior, como transporte y logística, y los servicios vinculados a procesos de evaluación para el cumplimiento de normas de calidad e inocuidad. "El crecimiento sostenido en el número de empresas y países participantes, el aumento en las intenciones de negocios y la incorporación de una oferta cada vez más diversa de productos y servicios demuestran que las ruedas virtuales de negocios se han consolidado como uno de los principales espacios para generar oportunidades comerciales, diversificar mercados y fortalecer los vínculos", dijo el funcionario de la Dirección de Cooperación Técnica del IICA, Daniel Rodríguez. Este evento fue organizado por el IICA, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).