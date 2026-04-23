Guatemala recibió más de 840.000 turistas en el primer trimestre

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El incremento, que asciende a 58.647 turistas adicionales (7,4 %) respecto a los 790.716 registrados un año antes, evidencia el fortalecimiento del sector como motor económico.

Por revistaeyn.com El flujo de turistas hacia Guatemala mantiene una tendencia al alza durante 2026. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el país recibió 849.363 visitantes no residentes en el primer trimestre del año, lo que representa un crecimiento significativo frente al mismo periodo de 2025. El incremento, que asciende a 58.647 turistas adicionales (7,4 %) respecto a los 790.716 registrados un año antes, evidencia el fortalecimiento del sector como motor económico. “Durante el primer trimestre de 2026 llegaron al país 849.363 visitantes no residentes”, informó el Inguat, destacando que esta cifra confirma el posicionamiento del destino en el mercado internacional.

El dinamismo del turismo se reflejó con especial fuerza en marzo, impulsado por la temporada de Semana Santa, una de las más importantes para la región. En ese mes, arribaron 299.298 visitantes, lo que supone un aumento del 6 % en comparación con marzo de 2025. De ese total, el 81 % —equivalente a 240.975 personas— permaneció varios días en el país, mientras que 58.323 fueron excursionistas de corta estancia. Este comportamiento tiene un efecto directo en la economía local. La llegada de turistas beneficia a sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio artesanal y operadores turísticos, generando ingresos tanto para grandes empresas como para trabajadores independientes. “Esta cifra supera en 58.647 a los 790.716 visitantes que llegaron en este periodo del 2025, reflejando así que Guatemala se consolida cada vez más como un destino turístico relevante para miles de personas alrededor del mundo”, subrayó la entidad.