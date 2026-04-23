Centroamérica & Mundo

EE.UU. flexibiliza regulación de cannabis: impacto en una industria de US$47.000M

El gobierno de EE.UU. avanza en uno de los mayores cambios en política antidrogas en décadas: mover el cannabis a una categoría menos restrictiva. La medida impulsa a la industria legal, pero mantiene tensiones regulatorias y deja abiertas preguntas clave sobre salud, seguridad y efectos regionales.

Por: Revistaeyn.com El gobierno de Estados Unidos dio un paso decisivo en la transformación de su política sobre el cannabis al iniciar la flexibilización de sus normas federales y acelerar el proceso para reclasificar la marihuana como una sustancia menos peligrosa. La medida, impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, traslada la marihuana de la Lista I —donde comparte categoría con drogas como la heroína— a la Lista III, donde se ubican sustancias con menor riesgo y uso médico reconocido. El cambio no implica la legalización total a nivel federal, pero sí redefine el marco operativo de una industria estimada en US$47.000 millones y en expansión.

Qué cambia realmente para el negocio

El impacto más inmediato es económico. La reclasificación elimina uno de los principales obstáculos históricos para las empresas del sector: la carga fiscal extraordinaria derivada de la normativa federal. Hasta ahora, las compañías de cannabis legal en estados donde está permitido, operaban bajo restricciones que les impedían deducir gastos comerciales, lo que elevaba su tasa efectiva de impuestos hasta niveles cercanos al 70%. Con el paso a Lista III, ese escenario cambia de forma estructural: * Acceso a deducciones fiscales normales. * Mayor atractivo para inversionistas institucionales. * Facilitación del acceso a financiamiento bancario. * Expansión potencial de empleo y operaciones. El mercado reaccionó de inmediato. Empresas del sector registraron subidas en bolsa, anticipando un entorno más favorable para el crecimiento.

Investigación médica y legitimidad institucional

Otro cambio clave es la apertura a la investigación científica. Durante décadas, la clasificación del cannabis como sustancia altamente restrictiva limitó los estudios clínicos y frenó el desarrollo de aplicaciones médicas.

Con la nueva categoría, universidades y hospitales podrán investigar con menos restricciones. Además, se amplía la evidencia sobre seguridad y eficacia, y se reduce el estigma institucional. Esto no solo tiene implicaciones sanitarias, sino también comerciales, al abrir nuevas líneas de productos farmacéuticos y terapéuticos. Pese al avance, la estructura legal sigue siendo compleja. El uso recreativo continúa siendo ilegal a nivel federal, aunque la mayoría de los estados permite el uso médico y casi la mitad ha legalizado el consumo recreativo. Esto mantiene una tensión estructural entre legislación estatal y federal, que seguirá condicionando operaciones interestatales, expansión empresarial y seguridad jurídica para inversionistas. Además, el proceso no está cerrado: la Administración para el Control de Drogas realizará audiencias administrativas que podrían enfrentar impugnaciones legales.



Implicancias para Centroamérica