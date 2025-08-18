EEUU evidencia red de narcotráfico que incluye a exministro tico

Centroamérica & Mundo

POR EFE Una serie de sanciones anunciadas este lunes por las autoridades de Estados Unidos ha puesto en evidencia la magnitud de una red de narcotráfico costarricense que estaría integrada, entre otros, por el exministro de Seguridad Celso Gamboa y por Alejandro Arias alías 'Diablo', el hombre más buscado del país. "Estas coordinaciones con la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE.UU.) son muy importantes porque se persigue a los narcotraficantes, pero también a los bienes producto del narcotráfico. La lista de implicaciones incluye el bloqueo de activos, restricciones comerciales, daño a la reputación, sanciones financieras y responsabilidades legales", dijo el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz. Según el fiscal general, el trabajo conjunto con las autoridades estadounidenses pretende "quitarle a estas personas el dinero producto del narcotráfico". El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes sanciones de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra cuatro costarricenses sospechosos de conformar una red narcotraficante: Celso Gamboa Sánchez, Alejandro Arias Monge alías 'Diablo'; Alejandro James Wilson alias 'Turesky' y Edwin López Vega alias 'Pecho de Rata'.

Anteriormente ya había sido sancionado Gilbert Bell Fernández alias 'Macho Coca', a quien EE.UU. identificó como uno de los narcotraficantes más prolíficos de Costa Rica

Una red que operaba desde el Caribe costarricense

Estos cinco costarricenses son sospechosos de traficar cocaína desde la provincia de Limón, en el Caribe costarricense, y dos de ellos, Gamboa y López, han sido solicitados en extradición por Estados Unidos y se encuentran detenidos mientras avanza el proceso. Gamboa, de 49 años, fue ministro de Seguridad (2014-2015), director de Inteligencia y Seguridad Nacional (2013-2014) y fue nombrado por el Congreso en 2016 como magistrado de la Sala Tercera, pero un año y medio después fue suspendido en medio de un escándalo de corrupción. Según indicó este lunes el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado, Gamboa era uno de los principales narcotraficantes del país centroamericano y facilitó el envío a EE.UU. desde Colombia a través de Costa Rica, de cargamentos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares.

La información estadounidense agrega que Gamboa usó la red de contactos dentro del Gobierno para obtener información sobre las investigaciones antidrogas para venderla a otros narcotraficantes como alias 'Diablo', y que también trabajó con los otros costarricenses sancionados este lunes. Gamboa también habría lavado dinero a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star, que jugaba en la segunda división de Costa Rica, indica la información del Departamento del Tesoro estadounidense. Otro de los sancionados de alto perfil es Alejandro Arias Monge alias 'Diablo', quien se encuentra en fuga y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 500.000 dólares al ser sospechoso de liderar un grupo internacional dedicado a actividades de narcotráfico, robo, homicidios por sicarios y legitimación de capitales.

