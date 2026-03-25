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EEUU propone a Irán plan de 15 puntos para frenar la guerra, Teherán niega negociaciones

Washington trasladó a Teherán, a través de Pakistán, una propuesta para abrir una salida diplomática al conflicto. Irán admite haber recibido el planteamiento, pero rechaza que existan conversaciones con Estados Unidos. En paralelo, mantiene los ataques contra Israel y la presión sobre el mercado petrolero.

Por: revistaeyn.com - Agencias Estados Unidos puso sobre la mesa un plan de 15 puntos para intentar abrir una salida diplomática a la guerra en Oriente Medio, pero el conflicto sigue lejos de una desescalada real. Aunque Irán reconoció haber recibido la propuesta, el régimen insiste en que no mantiene negociaciones con Washington y, al mismo tiempo, continúa con nuevas ofensivas militares. La iniciativa, reportada inicialmente por The New York Times y luego reforzada por Associated Press y Reuters, habría sido enviada a Teherán a través de Pakistán, en medio de crecientes presiones internacionales para contener una guerra que ya impacta en la seguridad regional, el tránsito energético y los mercados globales.

Qué contiene el plan de Washington

Aunque el texto completo no ha sido divulgado oficialmente, las filtraciones coinciden en que la propuesta estadounidense incluye un paquete amplio de condiciones y concesiones. Entre los ejes mencionados aparecen: * alivio de sanciones; * cooperación nuclear civil; * limitaciones al programa nuclear iraní; * supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); * restricciones al desarrollo de misiles; * y garantías para el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Fuentes citadas por medios internacionales también señalaron que el esquema contempla condiciones vinculadas al armamento de grupos aliados de Teherán en la región, en lo que sería un intento por construir una base de negociación más amplia que el solo expediente nuclear.

Pakistán toma protagonismo

En esta etapa del conflicto, Pakistán aparece como uno de los actores diplomáticos más activos. Según funcionarios citados por AP y Reuters, Islamabad no solo habría servido como canal para hacer llegar la propuesta, sino que además se ofrece como posible sede para un eventual encuentro entre representantes iraníes y estadounidenses. Turquía también figura entre las alternativas.

Ese movimiento confirma que, pese al endurecimiento militar, varios gobiernos de la región están intentando evitar que la guerra siga ampliándose.

Tales esfuerzos internacionales no encuentran eco consistente, todavía, desde Irán. Aunque el régimen reconoce el documento, niega cualquier negociación.

Por ahora, Teherán se ha cuidado de marcar distancia política de cualquier narrativa de acercamiento. El embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, afirmó —según reportes recogidos por agencias— que no se han producido conversaciones directas ni indirectas entre ambos países.

La respuesta del estamento militar iraní fue incluso más dura. Un portavoz citado por Reuters aseguró que “Estados Unidos está negociando consigo mismo”, en una réplica directa a las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien insiste en que los contactos están en marcha y avanzan favorablemente.​​​​​​​



El discurso de la Casa Blanca

Desde Washington, Trump se mantiene firme en que las conversaciones con Irán son “productivas” y que ambas partes podrían llegar a un acuerdo. El mandatario también vinculó el momento diplomático a la situación en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del conflicto por su peso en el comercio energético mundial. Mientras la diplomacia intenta abrirse paso, el conflicto sigue activo. Irán anunció este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel, incluyendo objetivos militares y estratégicos en el norte del país.