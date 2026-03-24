Trump difunde oferta de Pakistán para mediar entre EEUU e Irán

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Donald Trump compartió en Truth Social el ofrecimiento del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, para facilitar conversaciones entre Estados Unidos e Irán. La propuesta surge mientras Washington habla de contactos “productivos”.

Por: revistaeyn.com - Agencias El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este martes 24 de marzo en su red Truth Social un mensaje del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en el que Islamabad se ofrece a mediar entre Washington y Teherán para buscar una salida al conflicto en curso. La publicación introduce un nuevo movimiento diplomático en medio de una guerra que ya entró en su cuarta semana y que mantiene en vilo a los mercados energéticos y a las capitales de Oriente Medio.

Sharif planteó públicamente que, con el consentimiento de ambas partes, Pakistán está dispuesto a ser anfitrión de conversaciones “significativas y concluyentes” orientadas a un arreglo integral. Según Reuters, Islamabad intenta apoyarse en su relación con Estados Unidos, sus canales con Irán y su peso regional para posicionarse como posible facilitador.

Washington empuja

El gesto llega después de que Trump afirmara el lunes que hubo contactos “muy buenos y productivos” con Irán y que decidió frenar durante cinco días ataques contra infraestructura eléctrica iraní para abrir una ventana de negociación. Sin embargo, Teherán volvió a negar la existencia de conversaciones directas con Washington, aunque sí admite haber recibido mensajes a través de países intermediarios.

La contradicción entre la versión de la Casa Blanca y la iraní refleja la fragilidad de cualquier desescalada.

Mientras Trump intenta instalar la idea de una salida negociada, altos funcionarios iraníes han endurecido su posición y, según Reuters, exigen concesiones de fondo antes de avanzar en cualquier contacto serio, entre ellas garantías sobre el fin de las hostilidades y condiciones más amplias sobre seguridad regional.



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