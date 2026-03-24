Trump difunde oferta de Pakistán para mediar entre EEUU e Irán

Por: revistaeyn.com - Agencias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este martes 24 de marzo en su red Truth Social un mensaje del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en el que Islamabad se ofrece a mediar entre Washington y Teherán para buscar una salida al conflicto en curso.
La publicación introduce un nuevo movimiento diplomático en medio de una guerra que ya entró en su cuarta semana y que mantiene en vilo a los mercados energéticos y a las capitales de Oriente Medio.
Sharif planteó públicamente que, con el consentimiento de ambas partes, Pakistán está dispuesto a ser anfitrión de conversaciones “significativas y concluyentes” orientadas a un arreglo integral. Según Reuters, Islamabad intenta apoyarse en su relación con Estados Unidos, sus canales con Irán y su peso regional para posicionarse como posible facilitador.
Washington empuja
El gesto llega después de que Trump afirmara el lunes que hubo contactos “muy buenos y productivos” con Irán y que decidió frenar durante cinco días ataques contra infraestructura eléctrica iraní para abrir una ventana de negociación.
Sin embargo, Teherán volvió a negar la existencia de conversaciones directas con Washington, aunque sí admite haber recibido mensajes a través de países intermediarios.
La contradicción entre la versión de la Casa Blanca y la iraní refleja la fragilidad de cualquier desescalada.
Mientras Trump intenta instalar la idea de una salida negociada, altos funcionarios iraníes han endurecido su posición y, según Reuters, exigen concesiones de fondo antes de avanzar en cualquier contacto serio, entre ellas garantías sobre el fin de las hostilidades y condiciones más amplias sobre seguridad regional.
Canal de mediación
En ese contexto, la oferta de Pakistán adquiere relevancia por dos motivos.
Primero, porque introduce un canal alternativo de mediación en un conflicto donde Omán, Egipto y otros actores ya han sido mencionados como puentes diplomáticos.
Segundo, porque exhibe la intención de Islamabad de jugar un papel más visible en una crisis con impacto directo sobre la seguridad regional y el comercio global de energía.
Sobre el terreno, sin embargo, no hay señales claras de distensión. Los ataques entre Irán e Israel continúan, mientras persisten las amenazas sobre infraestructura estratégica en el Golfo. La crisis ha afectado de manera crítica al Estrecho de Ormuz, ruta por la que pasa alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo, lo que ha vuelto a disparar la preocupación por el suministro global.