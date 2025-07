EEUU y China cierran su tercera negociación arancelaria sin acuerdo

"Como ya he dicho y les reiteramos, no queremos desvincularnos. Solo necesitamos reducir el riesgo en ciertas industrias estratégicas. (...) Hablamos sobre cómo podemos trabajar juntos para lograr un equilibrio en nuestras relaciones", dijo el secretario del Tesoro.

"La aprobaremos o no", dijo el líder republicano a bordo del avión presidencial Air Force One de regreso a Estados Unidos tras haber visitado Escocia, y donde destacó que Bessent le había transmitido que el encuentro con el equipo chino fue "muy bien".

Este encuentro en la capital sueca ha seguido a los mantenidos en Ginebra en mayo y en Londres en junio y a la conversación telefónica entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, a principios del mes pasado.

La reunión de junio en Londres rebajó controles de exportaciones, las de chips o motores para aviación por parte estadounidense y las de tierras raras por el lado chino.

El mandatario estadounidense previó una reunión en persona con Xi antes del final del año gracias al desarrollo de esta última ronda: "Si se me hubiera hecho la pregunta ayer no pintaba muy bien. Quizá no hubiera dicho nada, pero también podría haber dicho que no iba muy bien", dijo en respuesta a esa eventual reunión.

El negociador chino había señalado que los dos equipos económicos y comerciales "continuarán manteniendo una comunicación estrecha y realizando intercambios oportunos sobre temas económicos y comerciales". Seguirán impulsando además "el desarrollo estable y saludable de su relación bilateral en materia de comercio y economía".