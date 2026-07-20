El Brent cae levemente 0,11%, pero las gasolineras de EE.UU. registran US$4 por galón

Por: Agencias

El petróleo Brent empezó la sesión de este lunes con un alza de más del 3%; durante la madrugada el barril llegó a tocar los US$91,42 para después ralentizar su movimiento. Finalmente, se ha dado la vuelta, y cae un 0,11%, situándose por debajo de US$88, ante la posibilidad de nuevas negociaciones de paz en Irán.

A las 11:30 horas (9.30 GMT), el Brent, con dicha caída del 0,11%, se encuentra en US$87,98. Mientras, el West Texas Intermediate (WTI), que también cotizaba al alza, registra un descenso del 0,51% y se encuentra en US$82,07.

A pesar de esta leve señal a la baja del Brent y del WTI, los precios de la gasolina en las gasolineras estadounidenses superan este lunes la marca de los US$4 por galón.

Los precios promedio nacionales de la gasolina al por menor han aumentado más del 30% desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero. El precio promedio en las gasolineras el lunes fue de US$4,0030 por galón, según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

El cambio del rumbo alcista del Brent y del WTI se produjo después de que Irán haya afirmado que varios mediadores le han transmitido nuevas propuestas e iniciativas para evitar una mayor escalada de las tensiones con EE.UU., tras nueve días consecutivos de cruces de fuego después de que Washington diera por terminado el memorando de entendimiento para la paz por ataques iraníes en el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha confirmado que Teherán ha recibido iniciativas durante los últimos días, después de que medios de comunicación informaran sobre posibles contactos diplomáticos y una supuesta propuesta catarí para establecer un alto el fuego de diez días entre Irán y Estados Unidos, al tiempo que ha asegurado que Teherán no escatimará esfuerzos para detener la agresión estadounidense.

El gas natural TTF, que también registraba a primera hora un alza de más del 4,40%, reduce su subida al 1,32%, y se encuentra el megavatio/hora en 58,15 euros.