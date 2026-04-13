El Brent se dispara más de 7%, hasta los US$102, ante un escenario de "Hormuz shut"

Por: Agencias
A las 7.00 horas de este lunes, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, se dispara el 7,51 %, hasta los US$102,25. Durante esta madrugada, ha llegado a tocar los US$103,87.
De la misma manera, el petróleo de Texas (WTI, por su siglas en inglés) se revaloriza el 8,59 %, hasta los US$104,86, antes de la apertura oficial del mercado en EE.UU.
En tanto, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se dispara este lunes el 8,60 %, hasta los 47,66 euros el megavatio hora (MWh).
Advertencia de Estados Unidos
El petróleo sube de nuevo después de que este fin de semana las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Pakistán hayan finalizado sin acuerdo, y después de que Trump anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz.
El anuncio preparó el terreno para un enfrentamiento, mientras Irán respondió de inmediato con amenazas a todos los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.
En concreto, eEl Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom) anunció que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes a partir de las10:00 horas ET (15:00 GMT).
EE.UU. ha recomendado a los marinos comerciales seguir las emisiones de los Avisos a Navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses por el canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz.
Inmediata reacción de Irán
Ante el anuncio de la estrategia que Estados Unidos aplicará en el área desde este lunes, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que la "seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie", horas antes de que entre en vigor el bloqueo estadounidense.
"Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo", dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en unas declaraciones recogidas por medios estatales.
Zolfaqari reiteró que Teherán continuará aplicando "con firmeza un mecanismo permanente de control del estrecho de Ormuz" según el cual no permitirán el paso de "embarcaciones vinculadas al enemigo".
"Otras embarcaciones, respetando las normas establecidas por las fuerzas armadas iraníes, seguirán pudiendo cruzar el estrecho", aseguró.
Un poco tarde, Francia reacciona
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que su país y el Reino Unido van a organizar "en los próximos días" una conferencia con los países que estén dispuestos a participar en una misión "estrictamente defensiva", para restablecer la libre circulación por el estrecho de Ormuz.
En un mensaje en su cuenta de X, Macron puso el acento en que esa misión será "estrictamente defensiva y distinta de los beligerantes", lo que deja al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, y en que su objetivo es que se pueda desplegar "desde que la situación lo permita".
El jefe de Estado francés insistió en que no hay que descartar ningún esfuerzo para lograr "una solución sólida y duradera del conflicto en Oriente Medio por la vía diplomática" para así "dotar a la región de un marco robusto" con el que todas las partes puedan "vivir en paz y en seguridad".
Eso significa, dijo, abordar "todas las cuestiones de fondo" y darles "una respuesta duradera", lo que incluye tanto el programa nuclear y balístico de Irán, como sus "acciones desestabilizadoras en la región", pero igualmente la reanudación "lo más rápido posible de una navegación libre y sin obstáculos en el estrecho de Ormuz".