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El Brent se dispara más de 7%, hasta los US$102, ante un escenario de "Hormuz shut"

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en junio cotizaba este lunes con una fuerte subida superior al 7%, por encima de los US$102, después de que el presidente Donald Trump, dijera que EE.UU. bloqueará a partir de hoy el estrecho de Ormuz. Reacción de Irán e intento de intervención de Francia.

Por: Agencias A las 7.00 horas de este lunes, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, se dispara el 7,51 %, hasta los US$102,25. Durante esta madrugada, ha llegado a tocar los US$103,87. De la misma manera, el petróleo de Texas (WTI, por su siglas en inglés) se revaloriza el 8,59 %, hasta los US$104,86, antes de la apertura oficial del mercado en EE.UU. En tanto, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se dispara este lunes el 8,60 %, hasta los 47,66 euros el megavatio hora (MWh).

Advertencia de Estados Unidos

El petróleo sube de nuevo después de que este fin de semana las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Pakistán hayan finalizado sin acuerdo, y después de que Trump anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz. El anuncio preparó el terreno para un enfrentamiento, mientras Irán respondió de inmediato con amenazas a todos los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

En concreto, e​​​​​El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom) anunció que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes a partir de las10:00 horas ET (15:00 GMT). EE.UU. ha recomendado a los marinos comerciales seguir las emisiones de los Avisos a Navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses por el canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz.

Inmediata reacción de Irán

Ante el anuncio de la estrategia que Estados Unidos aplicará en el área desde este lunes, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que la "seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie", horas antes de que entre en vigor el bloqueo estadounidense. "Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo", dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en unas declaraciones recogidas por medios estatales.

Zolfaqari reiteró que Teherán continuará aplicando "con firmeza un mecanismo permanente de control del estrecho de Ormuz" según el cual no permitirán el paso de "embarcaciones vinculadas al enemigo". "Otras embarcaciones, respetando las normas establecidas por las fuerzas armadas iraníes, seguirán pudiendo cruzar el estrecho", aseguró.



Un poco tarde, Francia reacciona