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Alerta global: ataques a gas y petróleo abren nueva fase del conflicto Irán–Israel

La guerra en Medio Oriente entra en una nueva fase: Israel golpea infraestructura gasífera en Irán y Teherán responde atacando instalaciones energéticas en el Golfo. El Brent supera los US$110 y el gas en Europa se dispara, mientras crece la incertidumbre sobre el rol de Estados Unidos y la seguridad del suministro global.

Por: revistaeyn.com / Agencias Si prefieres una lectura rápida, al final encontrarás el TIMELINE DE LA ESCALADA DE LA GUERRA. Una nueva fase de la guerra: ahora el blanco es la energía. La guerra entre Irán e Israel acaba de cruzar un umbral crítico: el conflicto dejó de ser principalmente militar para convertirse en una guerra sobre infraestructura energética. El punto de inflexión fue el ataque israelí contra el gigantesco campo de gas South Pars, el mayor del mundo, compartido con Catar. No se trata de un objetivo cualquiera: es una pieza clave del suministro global de gas. El dato geopolítico más sensible lo aportó Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos no tenía conocimiento previo del ataque israelí.

Esto abre una hipótesis delicada: -Israel podría estar actuando con mayor autonomía estratégica

-Washington estaría perdiendo capacidad de control sobre la escalada

-El conflicto podría volverse menos predecible En términos de poder global, es una señal que inquieta a aliados y mercados.

Ahora Irán golpea “donde duele”

La reacción iraní marca el cambio de doctrina. Teherán no respondió con ataques indiscriminados. En cambio, ejecutó una estrategia quirúrgica: atacó infraestructura energética en países aliados de EE.UU. Los principales impactos recayeron sobre refinerías en Arabia Saudita (Riad), instalaciones de gas en Catar, incluyendo Ras Laffan (clave para GNL global) y amenaza explícita de escalar contra toda la infraestructura energética regional. El mensaje iraní se transcribe como: “si tocan el corazón energético de Irán, responderá afectando el sistema energético global”. El Golfo entra en zona de riesgo La escalada ya no es bilateral. Con ataques en territorio saudí y catarí, el conflicto se regionaliza, compromete a actores clave del mercado energético y aumenta el riesgo de interrupciones masivas de suministro. Incluso el Estrecho de Ormuz —por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial— mostró señales crecientes de tensión, con movimientos de fuerzas iraníes que obligaron a desviar un petrolero. Mientras, fuentes de información israelíes aseguran que buque de Estados Unidos, con más de 2.000 marines a bordo, se dirige a la zona.

Impacto en los mercados energéticos

La reacción de todos estos hechos sobre el mercado del petróleo fue instantánea: -Brent: supera los US$119 por barril (10:45, hora EU) -Gas natural en Europa (TTF): +30%, por encima de €70/MWh -Riesgo alcista en GNL global ¿Por qué suben tan rápido? Básicamente, por riesgo de interrupción en el Golfo, daños en infraestructura clave y posible escalada militar regional. El mercado está priceando no solo lo ocurrido, sino lo que puede venir. Este cambio marca una transformación profunda del conflicto. Antes, eran ataques militares, objetivos tácticos. Ahora, infraestructura energética con impacto sistémico. Esto implica presión directa sobre economías occidentales, riesgo inflacionario global e impacto en cadenas industriales y logísticas.

⏱️ TIMELINE DE LA ESCALADA (lectura rápida)