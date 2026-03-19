Alerta global: ataques a gas y petróleo abren nueva fase del conflicto Irán–Israel

Por: revistaeyn.com / Agencias
Si prefieres una lectura rápida, al final encontrarás el TIMELINE DE LA ESCALADA DE LA GUERRA.
Una nueva fase de la guerra: ahora el blanco es la energía. La guerra entre Irán e Israel acaba de cruzar un umbral crítico: el conflicto dejó de ser principalmente militar para convertirse en una guerra sobre infraestructura energética.
El punto de inflexión fue el ataque israelí contra el gigantesco campo de gas South Pars, el mayor del mundo, compartido con Catar. No se trata de un objetivo cualquiera: es una pieza clave del suministro global de gas.
El dato geopolítico más sensible lo aportó Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos no tenía conocimiento previo del ataque israelí.
Esto abre una hipótesis delicada:
-Israel podría estar actuando con mayor autonomía estratégica
-Washington estaría perdiendo capacidad de control sobre la escalada
-El conflicto podría volverse menos predecible
En términos de poder global, es una señal que inquieta a aliados y mercados.
Ahora Irán golpea “donde duele”
La reacción iraní marca el cambio de doctrina. Teherán no respondió con ataques indiscriminados. En cambio, ejecutó una estrategia quirúrgica: atacó infraestructura energética en países aliados de EE.UU.
Los principales impactos recayeron sobre refinerías en Arabia Saudita (Riad), instalaciones de gas en Catar, incluyendo Ras Laffan (clave para GNL global) y amenaza explícita de escalar contra toda la infraestructura energética regional.
El mensaje iraní se transcribe como: “si tocan el corazón energético de Irán, responderá afectando el sistema energético global”.
El Golfo entra en zona de riesgo
La escalada ya no es bilateral. Con ataques en territorio saudí y catarí, el conflicto se regionaliza, compromete a actores clave del mercado energético y aumenta el riesgo de interrupciones masivas de suministro.
Incluso el Estrecho de Ormuz —por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial— mostró señales crecientes de tensión, con movimientos de fuerzas iraníes que obligaron a desviar un petrolero. Mientras, fuentes de información israelíes aseguran que buque de Estados Unidos, con más de 2.000 marines a bordo, se dirige a la zona.
Impacto en los mercados energéticos
La reacción de todos estos hechos sobre el mercado del petróleo fue instantánea:
-Brent: supera los US$119 por barril (10:45, hora EU)
-Gas natural en Europa (TTF): +30%, por encima de €70/MWh
-Riesgo alcista en GNL global
¿Por qué suben tan rápido? Básicamente, por riesgo de interrupción en el Golfo, daños en infraestructura clave y posible escalada militar regional. El mercado está priceando no solo lo ocurrido, sino lo que puede venir.
Este cambio marca una transformación profunda del conflicto. Antes, eran ataques militares, objetivos tácticos. Ahora, infraestructura energética con impacto sistémico.
Esto implica presión directa sobre economías occidentales, riesgo inflacionario global e impacto en cadenas industriales y logísticas.
⏱️ TIMELINE DE LA ESCALADA (lectura rápida)
De conflicto militar a guerra energética
Fase 1 – Ataque inicial
-Israel bombardea el campo de gas South Pars en Irán
-Objetivo: infraestructura energética crítica (no militar)
-Impacto: golpe simbólico y estratégico
Fase 2 – Ruptura geopolítica
-Donald Trump afirma que EE.UU. no fue informado
-Señal: posible acción unilateral de Israel
-Efecto: incertidumbre sobre control de la escalada
Fase 3 – Respuesta estratégica de Irán
-Irán redefine la represalia:
no ataques masivos
sí ataques “quirúrgicos” a energía
-Mensaje: “golpear donde duele”
Fase 4 – Expansión regional
Ataques a:Catar → planta de gas Ras Laffan
Arabia Saudita → refinerías en Riad
-Resultado: el conflicto deja de ser bilateral
Fase 5 – Amenaza sistémica
-Irán advierte:
ataques continuarán
objetivo: infraestructura energética de aliados de EE.UU.
Declaración clave: “esta fase de la guerra no ha terminado”
Fase 6 – Impacto en mercados
-Petróleo Brent supera US$110
-Gas en Europa sube ~30%
-Aumenta riesgo sobre suministro global
Fase 7 – Punto crítico global
-Tensión en el Estrecho de Ormuz
-Petroleros cambian rutas
-Riesgo: interrupción del 20% del petróleo mundial