Reportan al menos cuatro ataques a barcos en estrecho de Ormuz

Teherán aseguró que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.

Por Agencia EFE El estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial y amenazado por Irán, así como sus proximidades, ha sido objeto de al menos cuatro ataques en las últimas horas, con barcos de procedencia griega, japonesa, tailandesa e israelí afectados. La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, informó de que tres barcos han sido alcanzados por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria reivindicó el ataque contra un buque propiedad de Israel y con bandera de Liberia, el 'Expres Room', mientras Teherán aseguró que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios. Aquí lo que se sabe hasta ahora de los ataques a Ormuz, situado entre los golfos Pérsico y de Omán y por donde, en tiempos de paz, circula un 20 % del crudo y el gas natural licuado (GNL) mundiales: Ataque a granelero al noroeste de Dubái- UKMTO alertó este miércoles de que un barco granelero fue alcanzado por un proyectil desconocido a 50 millas náuticas del noroeste de Dubái, cerca de Ormuz, sin mencionar el nombre del buque. Según la alerta, el propio capitán de la embarcación informó del ataque y adelantó que la tripulación se encuentra "sana y salva". - Horas después, el diario Naftemporiki de Grecia informó de que otro buque granelero, el Star Gwyneth, que navega bajo bandera de las Islas Marshall pero pertenece a la naviera griega Star Bulk Carriers, fue alcanzado en el casco por un proyectil a unas 50 millas náuticas al noroeste de Dubái. Carguero al norte de Omán - La agencia británica también informó de que un buque de carga fue alcanzado por un proyectil desconocido a 11 millas náuticas (20,37 kilómetros) al norte de Omán, en el estrecho de Ormuz, y provocó un incendio a bordo. La embarcación solicitó asistencia y su tripulación procedió a evacuarlo.