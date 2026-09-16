El efecto bumerán de Trump: la UE invita a Canadá a ser Estado asociado del bloque

Por: Revistaeyn.com

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la UE.

Lo hizo ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, y en presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney. No fue una declaración casual ni una cortesía diplomática. Fue un movimiento político cuidadosamente escenificado.

“Debemos reimaginar con urgencia nuestras asociaciones”, afirmó Von der Leyen antes de dirigirse directamente a Carney. Europa, añadió, quiere llevar su relación con Canadá “al nivel más alto posible”.

La propuesta todavía no equivale a una incorporación formal. La figura de miembro asociado ni siquiera existe actualmente dentro de la estructura jurídica de la Unión.

Tampoco se han definido sus derechos, obligaciones o mecanismos de participación. Pero precisamente por eso el anuncio resulta tan significativo: Bruselas está dispuesta a inventar una categoría para acercar a Canadá. Y detrás de ese movimiento aparece, inevitablemente, Donald Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha sometido a Canadá a una combinación de presión comercial, incertidumbre política y provocaciones contra su soberanía.

A los aranceles y las disputas económicas se sumaron sus repetidas alusiones a convertir al vecino del norte en el estado número 51 de Estados Unidos. Lejos de doblegar a Ottawa, esa estrategia ha acelerado una revisión profunda de su política exterior.

Canadá sigue estando inexorablemente unido a Estados Unidos por la geografía, las cadenas productivas, la energía y el comercio. Cerca del 70% de sus exportaciones se dirige todavía al mercado estadounidense. Ninguna alianza con Europa puede reemplazar esa relación de un día para otro. Pero, Washington ha conseguido que esa dependencia, durante décadas asumida como una ventaja, sea percibida ahora como una vulnerabilidad estratégica.

Carney ha respondido impulsando una diversificación económica y diplomática. Su objetivo no es romper con Estados Unidos, algo prácticamente imposible y probablemente indeseable, sino ampliar el margen de maniobra de Canadá para que su prosperidad no dependa de las decisiones de un solo gobierno. La UE encaja perfectamente en esa estrategia.

Canadá y Europa comparten instituciones democráticas, posiciones próximas sobre Ucrania y el orden multilateral, además de intereses en tecnología, defensa, energía y cambio climático.

También cuentan desde 2017 con el CETA, su acuerdo económico y comercial, que ha contribuido a incrementar en un 75% el intercambio de bienes en menos de una década.