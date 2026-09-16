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CUSCATLAN: Renacer de un gigante que apuesta por tecnología e integración regional

Tras su regreso en 2016, Banco CUSCATLAN ejecutó una transformación radical: pasó del quinto a segundo lugar en el mercado financiero de El Salvador y ahora se enfila en un plan de expansión regional apalancado en la digitalización y el poder de una marca icónica.

Por: Revistaeyn.com Hay casos de negocio que trascienden los números y se instalan en el imaginario colectivo. El regreso de Banco CUSCATLAN es uno de ellos. No se trató simplemente de revivir una marca querida; fue una operación quirúrgica de reingeniería bancaria que combinó memoria emocional con visión de futuro. Desde que Grupo Financiero BSC (antes Inversiones Cuscatlán Centroamérica) tomó el control de la entidad en 2016, el mandato fue contundente: usar la transformación tecnológica como trampolín para una expansión integral por Centroamérica. José Eduardo Luna, director ejecutivo del banco, personifica esta travesía. Su carrera es un reflejo de las metamorfosis que ha vivido la institución: ingresó en 1998, presenció la expansión regional de las décadas de 1990 y los 2000; experimentó la venta a Citibank y la conversión en multinacional estadounidense; finalmente, regresó como líder máximo cuando Citi decidió desprenderse de todas sus operaciones de banca minorista y empresarial en Latinoamérica .

De la quinta posición al podio

Los resultados hablan por sí solos, pero detrás de ellos hay una arquitectura estratégica deliberada. En 2016, CUSCATLAN ocupaba la quinta posición en el sistema bancario salvadoreño. Hoy se consolida como el segundo banco del país. ¿La fórmula? Recuperar los atributos que hicieron grande a la marca: cercanía, servicio y solidez, pero potenciados con una oferta moderna que incluyó la apertura agresiva de agencias y la implementación del pago de remesas familiares .

El catalizador definitivo llegó en 2020 con la fusión con Scotiabank. Esta operación no fue una simple suma de activos; fue un matrimonio de complementariedades. CUSCATLAN aportaba el liderazgo en tarjetas de crédito y Scotiabank contribuía con fortaleza en depósitos a plazo y dominio en créditos de vivienda.

El resultado: un banco líder en vivienda, con dominio en tarjetas y posicionado en el segundo lugar en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos en general .



El gran salto tecnológico: reconstruir desde cero

Si hay un capítulo épico en esta historia es la transformación digital. Cuando Citi vendió la operación, impuso una condición: dos años para migrar todos los sistemas. El banco debía construir desde cero su core bancario, sistemas de tarjetas, banca telefónica, banca por Internet, gestión de datos, cobranza y servicio en agencia. Fue un desafío titánico que se convirtió en ventaja competitiva. Hoy, CUSCATLAN opera con una plataforma digital integral que permite a los clientes abrir cuentas, solicitar préstamos, gestionar tarjetas y acceder a financiamientos completamente en línea. Esta aceleración en la digitalización no solo mejoró la eficiencia operativa; se transformó en un diferenciador clave en un mercado cada vez más exigente. Ahora, la visión de CUSCATLAN vuelve a trascender las fronteras salvadoreñas. La estrategia impulsada por BSC apostó por explotar el reconocimiento de marca que aún existía en Guatemala, Honduras y el resto de la región, aprovechando las sinergias de una operación grande y líder como la de El Salvador. El Triángulo Norte se perfila como el ecosistema ideal para esta expansión. Es la zona con mayor comercio y relación entre los tres países, con flujos constantes de turismo, transporte terrestre y comunicación diaria. Las buenas carreteras y las líneas de buses diarias facilitan la integración económica, creando un terreno fértil para la expansión bancaria regional .

Métrica que importa: confianza convertida en clientes