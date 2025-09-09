El gasto militar mundial alcanzó récord de US$2,7 billones en 2024

Centroamérica & Mundo

Este gasto militar equivale al PIB de todo el continente africano y más de la mitad de los latinoamericanos, y al ritmo de crecimiento anual observado durante toda la década pasada, puede alcanzar los US$3,5 billones en 2030, proyecta la ONU.

Por Agencia EFE El gasto militar en el mundo se ha disparado y ha alcanzado un nuevo récord en 2024 con US$2,7 billones, lo que equivale a US$334 de gasto anual por cada habitante del mundo y supone una enorme brecha con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), según un informe de la ONU. Este gasto militar equivale al PIB de todo el continente africano y más de la mitad de los latinoamericanos, y al ritmo de crecimiento anual observado durante toda la década pasada, puede alcanzar los US$3,5 billones en 2030 y los US$4,7 billones en 2035, lo que supondría multiplicar por cinco el gasto alcanzado al final de la Guerra Fría, dice el reporte.

Igualmente, el monto equivale a trece veces el gasto que los países ricos destinan a la ayuda al desarrollo o 750 veces el presupuesto regular de la ONU. Sin embargo, "el gasto militar excesivo no garantiza la paz -recordó hoy el secretario general, António Guterres, al presentar el informe- (estos gastos) desvían inversiones necesarias en salud, educación, creación de empleo, protección contra inundaciones o sequías...", recordó. Estos gastos en defensa suponen, por ejemplo, elevar los altos niveles de deuda pública, y no son solo cifras: un 1 % de incremento en estos gastos supone para un país de ingresos medios-bajos un porcentaje similar de recortes en sus programas de salud pública. Con menos de un 4 % del gasto militar global se podría terminar con el hambre en el mundo en 2040; con poco más de un 10 % se vacunaría a todos los niños del mundo; con un 15 %, se cubrirían todos los gastos de adaptación climática en los países pobres, entre otras prioridades, afirma el documento.