Nicaragua con nuevo jefe de las fuerzas policiales

A través de un acuerdo presidencial, Ortega y Murillo designaron a Ruiz Urbina como jefe de las fuerzas policiales tras la aprobación, en primera legislatura, de una reforma parcial a la Constitución que establece que el cuerpo de seguridad contará con dos directores.

Ruiz Urbina, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial -ente a cargo de las cárceles de El Chipote-, se une al primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo, como jefe de las fuerzas policiales.

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, nombraron al comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina en el cargo de jefe de las fuerzas policiales nicaragüenses , informó este viernes el Diario Oficial La Gaceta.

Ruiz Urbina fue nombrado jefe de Auxilio Judicial en septiembre de 2023 en sustitución de Luis Alberto Pérez Olivas, sancionado por Estados Unidos.

El jefe de la Dirección de Auxilio Judicial es quien tiene a su cargo las cárceles de El Chipote, que ha sido denunciado como centro de torturas por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En junio de 2013, el Departamento de Estado de EE.UU. premió a Ruiz Urbina, entonces teniente de la Policía Nacional y jefe de Investigación de Trata de Personas, por sus "notables avances legales" en la lucha contra el tráfico de personas en Nicaragua.

Según la enmienda constitucional propuesta por el Ejecutivo y aprobada de forma expedita por el Legislativo esta semana, Ortega y Murillo tendrían que nombrar a los dos jefes de las fuerzas policiales de entre los miembros de la Jefatura Nacional, una vez que la reforma constitucional fuera aprobada en segunda votación, prevista para enero de 2026.

El pasado 26 de febrero, el primer comisionado Francisco Díaz tomó posesión de un nuevo mandato de seis años como director general de la Policía Nacional de Nicaragua.

El jefe policial, que dirige las fuerzas de seguridad desde el 5 de septiembre de 2018, y tomó posesión para el período 2025-2031, juró lealtad a la pareja presidencial y al "trabajo ideológico" del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder en Nicaragua desde 2007.

El jefe de la Policía de Nicaragua fue sancionado en 2018 por Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky por abusos contra los derechos humanos y corrupción.

El cuerpo policial fue fundado el 5 de septiembre de 1979 con el nombre de Policía Sandinista, en sustitución de la Guardia Nacional, a raíz de la revolución popular que derrocó con las fuerzas de las armas a la dictadura del Gobierno de Anastasio Somoza Debayle.