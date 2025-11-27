Venezuela revoca concesión a las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, Latam, Turkish y GOL

Empresas & Management

Por Agencia EFE El Gobierno de Venezuela cumplió con su amenaza y revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos, que aumenta la presión en el Caribe donde mantiene su inédito despliegue militar. El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciaron su decisión, que afecta a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

La decisión del Gobierno de Venezuela de revocar la concesión de rutas a varias aerolíneas puede dar lugar a una decisión recíproca por parte de las autoridades de los países a los que pertenecen las compañías afectadas, dijo este jueves a EFE una fuente especializada en el transporte aéreo. "Si un país suspende los derechos de tráfico de las aerolíneas de otro país, es muy probable que se tome una decisión recíproca de hacer lo mismo y se suspendan los servicios aéreos entre los dos países en cuestión", indicó la fuente, que prefirió mantener el anonimato en medio de esta delicada situación. Las compañías Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol habían cancelado sus vuelos hacia y desde Caracas luego de que el viernes la autoridad federal de aviación de Estados Unidos emitiera una advertencia a las aerolíneas comerciales para que extremaran sus precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, por considerar que se estaba produciendo "una situación potencialmente peligrosa en la región". La aerolínea nacional portuguesa TAP, 100 % propiedad del Estado luso, afirmó este jueves que la falta de condiciones de seguridad impiden sus vuelos a Venezuela, después de que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro decidiera revocar la concesión a esta compañía y otras más. Una fuente oficial de TAP recordó en una respuesta escrita a EFE que la aerolínea vuela desde hace casi 50 años a Venezuela y que quiere continuar prestando servicio "a la comunidad y la diáspora nacional en esa región". "Sin embargo, no lo puede hacer por el momento por la falta de condiciones de seguridad, impuestas tanto por sus estándares internos como por la ANAC (Autoridad Nacional de Aviación Civil)", apuntó la aerolínea lusa.

MENOS CONEXIÓN INTERNACIONAL

La fuente recordó que Venezuela ya es uno de los países menos conectados de toda Latinoamérica, debido a razones como las sanciones o el abandono de este mercado por parte de ciertas aerolíneas debido a los problemas para repatriar fondos, y que eliminar los derechos de tráfico acentuará esta problemática. El alcance completo de esta revocación, que aislaría a Venezuela y limitaría su conectividad aérea en un momento tan crucial para el transporte como la Navidad, todavía está por ver. Los derechos de tráfico aéreo se negocian entre dos países basándose en el Convenio de Chicago (negociado en 1944, pero complementado posteriormente por varios acuerdos) y las cinco libertades originales del aire establecidas en ese documento y ampliadas luego a nueve, las que en conjunto constituyen los principios de la navegación aérea internacional.