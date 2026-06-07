Elecciones en Perú: se acentúa el empate, con leve ventaja de Sánchez sobre Fujimori

Las consultoras venían anticipando un empate técnico. Dos proyecciones publicadas en la noche del domingo vaticinaron que la diferencia entre ambos candidatos se reducirá a niveles mínimos a medida que avance el escrutinio.

Aún falta por escrutarse el voto extranjero, donde se espera que Fujimori sea la más votada; además de votos de zonas rurales, en los que las mayores preferencias las tendrá previsiblemente Sánchez; a la vez que hay más de 1.500 actas impugnadas, pendientes de revisión por parte de los jurados electorales.

El izquierdista Roberto Sánchez aumentó la ligera ventaja que comenzó a generar sobre Keiko Fujimori, con el correr del conteo de votos. Ahora, con el escrutinio oficial del 94,18%, Sánchez obtiene el 50,045 %, mientras Fujimori reúne el 49,955 %.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9 %, otorgó un 50,3 % a Sánchez, contra un 49,7 % a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1 %, señaló que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %.

Por estas horas, Sánchez se manifiesta optimista, mientras Fujimori muestra cautela.

Al conocer los primeros resultados durante la noche del domingo, Sánchez salió a un balcón de la emblemática Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, para asegurar ante sus seguidores que "este es el día de la recuperación de la democracia" y consideró que es "el momento de la defensa del voto", por lo que pidió a sus delegados "exigir el respeto al resultado electoral y la voluntad del pueblo".

El candidato dio su mensaje sin desprenderse del sombrero del encarcelado expresidente Castillo, al que representa en estos comicios y que ha prometido liberar de su condena por el fallido golpe de Estado de 2022, pues lo reivindica al considerar que las élites políticas y económicas, con Fujimori a la cabeza, le impidieron gobernar.

Por su parte, Fujimori ofreció un breve pronunciamiento ante la prensa para mostrar cautela y aceptar el "empate técnico" mostrado por las proyecciones, a la vez que anticipó que aceptará los resultados electorales, al contrario de 2021, cuando denunció sin pruebas sólidas un supuesto fraude en su contra y buscó con distintos recursos revertir los resultados.

"Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo", dijo la líder del partido fujimorista Fuerza Popular.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha sumado ocho presidentes en diez años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

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