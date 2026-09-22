En la ONU, Trump advierte sobre el uso de la fuerza en América Latina

Por: Revistaeyn.com

Los discursos de Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva ante la Asamblea General de Naciones Unidas pusieron este 22 de septiembre dos posiciones sobre la seguridad y la soberanía en América Latina en el centro del debate.

El presidente estadounidense advirtió que podría emplear la fuerza militar para defender los intereses de su país en el continente; el brasileño reivindicó la responsabilidad nacional sobre las fronteras y la cooperación internacional contra el crimen.

Trump sostuvo que Washington no permitirá que se consoliden amenazas contra Estados Unidos en el continente americano. “Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos”, declaró, según la traducción difundida por EFE.

La formulación fue condicional y de alcance continental. En el pasaje citado por la agencia no identificó un país como objetivo ni anunció una operación concreta. Esa distinción delimita el alcance de la advertencia para la región.

Trump también defendió su actuación frente a Irán y reiteró que no permitirá que ese país desarrolle un arma nuclear. Atribuyó a Teherán el fracaso del alto el fuego, de acuerdo con la cobertura de RTVE.