Remesas a Latinoamérica se duplican en una década y alcanzan US$168.600 millones

Centroamérica & Mundo

El FIDA estima que cerca de tres cuartas partes de las remesas se destinan a alimentación, vivienda y servicios básicos. El restante 25 % se dirige a salud, educación, ahorro, emprendimientos y otras actividades productivas.

Por revistaeyn.com El fuerte crecimiento de las remesas convirtió a América Latina y el Caribe en la región donde más aumentaron estos flujos durante la última década, al pasar de US$72.600 millones en 2016 a US$168.600 millones en 2025, un incremento de 132%, según un nuevo informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El aumento permitió que la participación de América Latina y el Caribe en las remesas mundiales pasara de 19% a 23% en ese periodo. El crecimiento también superó ampliamente el incremento de la población migrante de la región, que aumentó 41%, hasta alcanzar unos 44 millones de personas.

Estados Unidos continúa como el principal destino de los migrantes latinoamericanos y, al mismo tiempo, como la principal fuente de los recursos que reciben sus familias. Esta relación hace que los flujos estén particularmente vinculados con las condiciones del mercado laboral estadounidense y con las políticas migratorias. “Este informe trata de flujos financieros de una escala extraordinaria. Pero, más importante aún, trata de familias”, afirmó Pedro de Vasconcellos, responsable de la Facilidad de Financiación para Remesas del FIDA, quien describió estos recursos como una expresión de responsabilidad familiar y solidaridad entre fronteras.

Alta dependencia económica

México fue el principal receptor de remesas de América Latina y el Caribe en 2025, con unos US$64.400 millones, seguido por Guatemala con US$21.600 millones, Colombia con US$13,100 millones, República Dominicana con US$12.400 millones y Honduras con US$11,900 millones. En conjunto, estos cinco países concentraron cerca del 73% de las remesas regionales. Sin embargo, el peso económico de estos recursos es especialmente elevado en Centroamérica. En Honduras equivalen al 30% del PIB, mientras que en El Salvador representan 28% y en Nicaragua 27%. Guatemala registra una proporción de 19%. Esta dependencia también incrementa la exposición de los hogares a eventuales cambios en Estados Unidos. El FIDA advierte que las deportaciones, las restricciones al empleo o una menor demanda de trabajadores migrantes podrían reducir el número de remitentes y el volumen de dinero enviado.