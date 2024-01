Expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, pide suspender el inicio de su juicio

“Desde el comienzo de este caso, no he tenido suficiente dinero para pagar una defensa legal suficiente para este juicio, considerando la complejidad y los terabytes de material. Personalmente no he podido revisar la mayor parte del material debido a las dificultades para revisar el descubrimiento y producir productos de trabajo mientras estuve encarcelado en el MDC”, argumenta el exmandatario, según una carta que, en parte publicar el diario La Prensa de Honduras.

Juan Orlando dice “mi abogado, debido al Covid y otros requisitos de su tiempo, tampoco ha podido revisar gran parte de este material, ni solo ni conmigo, ni preparar de manera suficiente y efectiva a la defensa para el juicio”.

“Además, la defensa recibió una gran cantidad de material adicional del Gobierno la última semana de diciembre, y el Gobierno ha anunciado que también habrá más presentaciones, ambas muy después de la fecha límite acordada para la presentación de documentos y no anticipo que la defensa pueda revisar suficientemente tal como está” señala el exmandatario en su misiva.