EY lanza concurso para mejorar la calidad del agua con ayuda de la IA

Por revistaeyn.com
EY anuncia el lanzamiento de una nueva edición del EY AI & Data Challenge, un concurso internacional que impulsa soluciones innovadoras para mejorar la calidad del agua mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA), análisis de datos y tecnología satelital.
La iniciativa, que se realiza anualmente, convoca a estudiantes universitarios y profesionales en inicio de carrera a desarrollar modelos de aprendizaje automático que permitan analizar y correlacionar parámetros de calidad del agua con variables ambientales y meteorológicas.
Para este 2026, el acceso a agua segura se mantiene como un desafío prioritario a nivel mundial. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), únicamente un 56 % de los cuerpos de agua evaluados en 120 países se consideran de buena calidad.
Además, el organismo advierte que el cambio climático podría incrementar los niveles de contaminación hídrica, lo que refuerza la necesidad de sistemas de monitoreo más eficientes y predictivos.
“En el contexto actual, marcado por los efectos del cambio climático, resulta fundamental promover iniciativas que utilicen la tecnología como aliada para enfrentar estos retos. La Inteligencia Artificial se consolida como una herramienta clave, y las nuevas generaciones cumplen un rol protagónico en el desarrollo de soluciones que impactan positivamente al planeta”, señala Patricio Cofré, socio líder de IA & Data de EY Chile.
El EY AI & Data Challenge 2026 inició el pasado 20 de enero y está abierto a estudiantes y profesionales con menos de cinco años de experiencia laboral, quienes pueden participar de manera individual o en equipos de hasta tres personas. El desafío concluye el próximo 13 de marzo de 2026, fecha en la que inicia el proceso de evaluación de los proyectos.
Los finalistas globales se darán a conocer el 1 de abril, mientras que los ganadores se anuncian el 6 de mayo de 2026. Las propuestas más destacadas pueden optar por premios globales en efectivo de hasta US$5.000, así como la oportunidad de participar en un evento internacional de reconocimiento.
A nivel de Latinoamérica, las personas participantes también pueden acceder a premios de hasta US$2.500 en gift cards.