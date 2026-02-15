Centroamérica & Mundo

EY lanza concurso para mejorar la calidad del agua con ayuda de la IA

La iniciativa convoca a estudiantes universitarios y profesionales en inicio de carrera a desarrollar modelos de aprendizaje automático que permitan analizar y correlacionar parámetros de calidad del agua con variables ambientales y meteorológicas.

Por revistaeyn.com EY anuncia el lanzamiento de una nueva edición del EY AI & Data Challenge, un concurso internacional que impulsa soluciones innovadoras para mejorar la calidad del agua mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA), análisis de datos y tecnología satelital. La iniciativa, que se realiza anualmente, convoca a estudiantes universitarios y profesionales en inicio de carrera a desarrollar modelos de aprendizaje automático que permitan analizar y correlacionar parámetros de calidad del agua con variables ambientales y meteorológicas.

Para este 2026, el acceso a agua segura se mantiene como un desafío prioritario a nivel mundial. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), únicamente un 56 % de los cuerpos de agua evaluados en 120 países se consideran de buena calidad. Además, el organismo advierte que el cambio climático podría incrementar los niveles de contaminación hídrica, lo que refuerza la necesidad de sistemas de monitoreo más eficientes y predictivos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE “En el contexto actual, marcado por los efectos del cambio climático, resulta fundamental promover iniciativas que utilicen la tecnología como aliada para enfrentar estos retos. La Inteligencia Artificial se consolida como una herramienta clave, y las nuevas generaciones cumplen un rol protagónico en el desarrollo de soluciones que impactan positivamente al planeta”, señala Patricio Cofré, socio líder de IA & Data de EY Chile.