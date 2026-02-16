Centroamérica & Mundo

Colombia tendrá las primeras candidaturas al Congreso impulsadas por IA

Inicialmente la propuesta la rechazó el Consejo Nacional Electoral (CNE), por considerarla inconstitucional, pero finalmente adoptaron un modelo híbrido que sí se aprobó: un candidato humano formalmente inscrito, cuyas decisiones en el Congreso estarían determinadas por las votaciones realizadas en la plataforma digital.

Por Agencia EFE En las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo en Colombia participarán unas inéditas candidaturas apoyadas en la inteligencia artificial (IA) que prometen trasladar al Senado y a la Cámara de Representantes un modelo de "democracia digital participativa" basado en el consenso comunitario y la trazabilidad mediante tecnología blockchain. El proyecto, denominado Gaitana IA en honor a una cacica indígena del siglo XVI que lideró una rebelión contra la conquista española, postula al ingeniero mecatrónico Carlos Redondo como aspirante al Senado por la circunscripción especial indígena y a Alba Rinco, antropóloga de la comunidad emberá, como candidata a la Cámara de Representantes.

Redondo explicó que la idea nació hace cerca de dos años en una zona rural del norte del país, donde, según relató, el liderazgo tradicional no se basa en el "ego del personaje", sino en la figura del cacique que busca consenso entre los cabildantes. "Siempre se nos reconoce como seres místicos que viven en la selva en constante paz con la tierra. Esa mirada occidental nos hace daño. Dentro de las comunidades hay problemas y hay que resolverlos con herramientas contemporáneas, lo que hicimos fue digitalizar la manera en que tomamos decisiones", explicó. El proyecto comenzó como una plataforma para que jóvenes de consejos comunitarios decidieran, mediante votaciones digitales, la destinación de presupuestos locales. La inteligencia artificial resumía propuestas, organizaba el consenso y facilitaba la toma de decisiones colectivas. Posteriormente, el equipo —que según Redondo comenzó con "20 locos" y hoy involucra a unos 95 jóvenes en procesos de cocreación tecnológica— buscó llevar el modelo al ámbito legislativo.