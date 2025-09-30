Fundador de Fronteras Compasivas: Hablar de reforma migratoria es un 'suicidio político'

Centroamérica & Mundo

Considera que bajo el movimiento MAGA del republicano Trump, que domina las contiendas políticas en el país, el tan solo hablar de una reforma migratoria se ha convertido prácticamente en un "suicidio político".

POR EFE Robin Hoover, el fundador del Fronteras Compasivas, que por dos décadas se ha dedicado a instalar estaciones de agua para salvar a migrantes que atraviesan el desierto en la frontera con México, dijo en entrevista con EFE que hablar de una reforma migratoria en Estados Unidos es un "suicidio político". Este pastor, galardonado en 2006 con el Premio Nacional de Derechos Humanos del Gobierno mexicano por su labor humanitaria, considera inédito el nivel de hostilidad del Gobierno de Donald Trump hacia los inmigrantes. "Nunca en mi vida había visto un ataque como el que estamos viendo en contra de la comunidad migrante, las redadas, los arrestos en las calles y centros de trabajo y el uso de la Guardia Nacional para asistir en la separación de familias", se lamentó.

'Los migrantes importan'

El pastor cristiano retirado, que lanza este viernes el libro 'Los migrantes importan: Hacia una ley y un orden diferentes", está convencido que ni republicanos ni demócratas pueden salvar a los migrantes. Para el activista debe haber una "tercera opción", pero especialmente invitó a los estadounidenses a defenderlos.

"Tenemos que ser realistas, nunca volveremos a tener una amnistía como la que se aprobó en 1986, la palabra 'amnistía' se ha convertido en un tabú, cuando se habla de una reforma migratoria", explicó. En su nuevo libro relata parte de lo que ha presenciado en las últimas cuatro décadas y cómo la respuesta al tema migratorio ha sido, una y otra vez, el aumento de agentes fronterizos y la mayor militarización de la frontera, una postura asumida tanto por presidentes republicanos como demócratas. "Están viviendo uno de los peores momentos, cumpliendo con su promesa, el presidente Donald Trump quiere deportar un millón de migrantes por año, se están gastando miles de millones de dólares para crear una maquinaria de deportación", subrayó. El pastor, un acérrimo crítico abierto del Gobierno federal y la Patrulla Fronteriza, considera que actualmente no existe el ánimo en el país para que un político hable abiertamente sobre una reforma migratoria. Considera que bajo el movimiento MAGA del republicano Trump, que domina las contiendas políticas en el país, el tan solo hablar de una reforma migratoria se ha convertido prácticamente en un "suicidio político". "Este es el momento de hablar, de actuar, es cierto que hay que resistir, pero también hay que ser perseverantes", dijo el fundador de Fronteras Compasivas, grupo que deja agua en puntos estratégicos del desierto de Arizona para salvar las vidas de los migrantes que se arriesgan internándose por lugares apartados bajo temperaturas mortales.

El poder de actuar