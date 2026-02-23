Guadalajara: comercios cerrados y clases canceladas, un día después de la muerte de El Mencho

POR EFE

Guadalajara, capital de Jalisco, amaneció este lunes con una aparente calma, con casi todos los negocios cerrados y la suspensión de las clases de educación, un día después de la ola de violencia desatada con bloqueos e incendios tras la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así lo pudo constatar EFE en un recorrido por la ciudad, la tercera más grande del país tras Ciudad de México y Monterrey, después de que sus calles mostraran los efectos de la violencia con bloqueos viales, calles cortadas y vehículos en llamas.

El estado de Jalisco, en el oeste de México, es la cuna del cartel, y la operación contra El Mencho se produjo en la pequeña localidad de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara.

La ciudad, de cinco millones de habitantes, anunció la suspensión de las clases presenciales de educación básica y superior para hoy, según comunicados de la Secretaría de Educación y la Universidad de Guadalajara.

También siguen canceladas todo tipo de actividades masivas, y muchas empresas, incluidos bancos suspendieron actividades, al igual que las dependencias municipales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció en un comunicado que se vivieron "horas críticas" con "incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana" de Guadalajara, y destacó el trabajo de las corporaciones de seguridad, salud y protección civil para restablecer poco a poco el orden.