México: ¿Qué papel jugó EEUU en la muerte de “El Mencho”? Perspectivas de lo que sigue ahora

La muerte de Nemésio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en México, con inteligencia y cooperación de EE.UU. Analizamos cuál fue el rol estadounidense, por qué fue clave y qué significa esta derrota para los cárteles y la seguridad regional.

Por: revistaeyn.com De acuerdo con The Washington Post, la muerte de El Mencho, ayer domingo 22 de febrero de 2026, en un operativo en Tapalpa (Jalisco) no fue solo producto de un ataque unilateral de México: un nuevo grupo de inteligencia del Ejército de Estados Unidos jugó un papel central en el diseño y ejecución de la operación. Ese grupo, la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), trabajó con el Comando Norte de EE. UU. para compartir información y análisis que pusieron en la mira al jefe del CJNG, según funcionarios estadounidenses citados por fuentes en Washington. Funcionarios de defensa de Estados Unidos, dijeron que este equipo especializado “trabaja regularmente” con las fuerzas mexicanas, proporcionando información clave sobre rutas, comunicaciones y logística del CJNG.

La Embajada de México en Washington confirmó que Estados Unidos aportó "información complementaria" dentro del marco de la cooperación bilateral, aunque el operativo fue dirigido por fuerzas mexicanas. La participación estadounidense responde a varios factores estratégicos: -Amenaza a su propio territorio: El CJNG ha sido señalado por Washington como uno de los principales grupos que trafican fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos, con consecuencias graves de salud pública y seguridad. -Terrorismo y sanciones: En 2024, Estados Unidos catalogó al CJNG como organización terrorista, aumentando la prioridad de neutralizar a sus líderes y redes. -Cooperación regional: La JIATF-CC fue establecida recientemente con la misión de mapear y contrarrestar actividades de carteles que afectan tanto a México como a Estados Unidos, lo que refleja una estrategia conjunta de seguridad fronteriza. No hubo despliegue de tropas estadounidenses en territorio mexicano, sino apoyo de inteligencia y asesoría estratégica, lo cual respeta la soberanía mexicana mientras potencia el impacto operativo.

¿El Mencho estaba realmente aislado?

El Mencho era uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo, con una recompensa de US$15 millones ofrecida tanto por EE. UU. como por México.

Hasta antes de este operativo, su organización —el CJNG— había eclipsado incluso al Cártel de Sinaloa en poder y alcance, con presencia en numerosas rutas de tráfico hacia Estados Unidos, y un uso notable de armamento avanzado. Esto explica por qué Washington estaba tan interesado, y por qué la cooperación fue intensa.

La eliminación física de un líder tan central no garantiza la desarticulación automática del CJNG. Analistas consultados por medios como The Washington Post advierten que el cártel posee una estructura resiliente capaz de reorganizarse incluso tras golpes severos. Por otro lado, el hecho de que México haya dirigido la operación con apoyo crucial de inteligencia estadounidense refuerza un nuevo modelo de colaboración más estratégico que meramente reactivo, abriendo potencialmente la puerta a: -Más operaciones coordinadas contra líderes criminales y sus redes financieras. -Ataques a negocios ilícitos y lavado de dinero con alcance transnacional. -Fortalecimiento de instituciones mexicanas con apoyo tecnológico y de inteligencia. ¿Habrá un ataque profundo a las estructuras políticas aliadas? Si bien es imposible prever con certeza las próximas fases del combate al narcotráfico, las señales actuales apuntan a: -Una mayor coordinación bilateral formalizada, no solo operativa sino también legal y financiera. -Mayor presión sobre estructuras de poder político y económico ligadas al crimen organizado, dado que Washington ha enfatizado en los últimos años la necesidad de atacar no solo a sicarios sino también a facilitadores y redes de influencia. -Uso de herramientas legales internacionales, como sanciones, congelamiento de activos y procesos judiciales en jurisdicciones extranjeras, lo que complementa las acciones en México. Este enfoque puede intensificarse si se consolidan evidencias de nexos entre el crimen organizado y ciertos sectores políticos o económicos. Desde México, diferentes analistas y periodistas especializados en el tema narcotráfico vienen anticipando la línea de investigación denominada “huachicol” (venta ilegal de combustible), que sería otro de los grandes negocios del cártel JNG, con supuestas vinculaciones a estructuras políticas.

¿Qué significa este momento para México?